Суд пересмотрит дело о взрыве газа в многоэтажке на улице Краснодонцев

Нижегородский областной суд отменил приговор директору и учредителю ООО «Городская газовая служба» Максиму Бязину по делу о взрыве газа в доме на улице Краснодонцев, 17. Дело направят на новое рассмотрение, сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Газ в доме на улице Краснодонцев взорвался в июле 2020 года. Причиной происшествия стала некачественная работа слесаря-монтажника «Городской газовой службы», который поменял газовый шланг кухонной плиты в квартире №93.

Обвинение в оказании небезопасных услуг предъявили директору компании Максиму Бязину. В январе 2023 года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор и назначил два года ограничения свободы, но отменил наказание за истечением срока давности.

В феврале председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах вынесения мягкого приговора Максиму Бязину, и прокуратура решила обжаловать решение суда.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Приволжье» «Дело вышло шлангом».

Роман Рыскаль