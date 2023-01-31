Дело вышло шлангом

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода вынес приговор директору и учредителю ООО «Городская газовая служба» Максиму Бязину. Сотрудники его компании меняли шланг кухонной плиты в девятиэтажном доме на улице Краснодонцев, и, по версии следствия, некачественные работы привели к взрыву, дом пришлось расселять. Защита доставленного из Барнаула предпринимателя доказала, что замена шланга не относится к газоопасным работам. В итоге суд переквалифицировал действия Максима Бязина на более мягкую статью и отменил наказание за истечением сроков давности. Если приговор останется в силе, мужчина получит право на реабилитацию: его не должны были арестовывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В уголовном деле о взрыве газа на Краснодонцев не подтвердилась изначальная версия следствия

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В уголовном деле о взрыве газа на Краснодонцев не подтвердилась изначальная версия следствия

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Автозаводском райсуде огласили резолютивную часть приговора по громкому уголовному делу в отношении Максима Бязина из Барнаула, директора ООО «Городская газовая служба». Он обвинялся в оказании не отвечающих безопасности услуг, повлекших взрыв газа в многоквартирном жилом доме №17 на улице Краснодонцев.

По версии следствия, причиной случившегося в июле 2020 года инцидента стала некачественная работа: слесарь-монтажник ООО поменял газовый шланг кухонной плиты в квартире №93 на шестом этаже девятиэтажки. Из-за того, что слесарь компании не поставил уплотнительную прокладку в резьбе газового шланга и перекрутил соединение со штуцером газового счетчика, штуцер разрушился, указывал следователь СУ СК в обвинительном заключении.

Утечка газа с последующей детонацией обошлась без жертв: хозяев в квартире не было. Однако взрыв повредил несущие конструкции дома, его признали аварийным и подлежащим сносу.

Властям пришлось арендовать съемные квартиры 392 жильцам и заказывать для них строительство нового дома. Ущерб от взрыва газа в администрации Нижнего Новгорода оценивали в 488 млн руб.

По фабуле обвинения нижегородский филиал «Городской газовой службы» Максим Бязин открыл в июле 2019 года без уведомления Госжилинспекции о планах работать с газовым оборудованием. Работы в квартире №93 его подчиненные проводили без договора на обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО). Кроме того, в компании не было должностных и производственных инструкций, как и специально обученных и аттестованных специалистов: контролеров и слесарей нанимали по договорам подряда, а руководитель бывал в Нижнем Новгороде наездами.

Таким образом, Максим Бязин лично определял небезопасные услуги, которые оказывала нижегородцам «Городская газовая служба». Обвиняемого задержали в Барнауле в декабре 2021 года, доставили в Нижний Новгород и арестовали. В феврале 2022 года его перевели под домашний арест, своей вины Максим Бязин не признавал с самого начала следствия.

Он настаивал, что работы проводились по договору с собственниками квартиры, а взрыв произошел через полтора года после того, как слесари поменяли газовый шланг, и следствие не выяснило, было ли позже какое-либо вмешательство в газовое оборудование.

В судебных прениях гособвинитель попросил осудить мужчину на четыре года лишения свободы, считая его вину полностью доказанной. Максим Бязин и его защита просили оправдания за отсутствием состава преступления.

«Был взрыв, его причины следствие не установило. Была утечка газа, но почему она произошла? Все сотрудники компании были с допусками, соответствующие документы мы представили суду», — сообщил «Ъ-Приволжье» адвокат Георгий Курашвили. Его подзащитный добавил, что лицензии на этот вид работ не требовалось, а работники не занимались техническим обслуживанием внутридомового газового оборудования, а лишь меняли одну деталь на другую.

«Уголовное дело было сфабриковано с самого начала», — отметил Максим Бязин.

В итоге суд согласился с мнением защиты, что замена шланга не входила в реестр газоопасных работ, и переквалифицировал вмененную Максиму Бязину статью на более мягкое обвинение в нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ).

Барнаульца осудили на два года ограничения свободы, запретив в течение трех лет заниматься работами, связанными с газовым оборудованием. Однако это наказание было отменено за истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Очевидно, что приговор может обжаловать прокуратура: из него следует, что коммерсанта в начале расследования необоснованно арестовывали по тяжкой статье, и он может рассчитывать на реабилитацию в этой части.

Расселение пострадавшего дома обернулось скандалом для нижегородской администрации из-за бюрократических проволочек. Простоявший целую зиму без отопления дом внутри покрылся плесенью, большая часть имущества собственников пришла в негодность, а охранников здания некоторые жители обвинили в мародерстве.

Собственники судились с мэрией, требуя ускорить расселение аварийного дома, жаловались председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину на городских чиновников, обвиняя их в непринятии своевременных мер по ликвидации последствий взрыва. Власти нашли земельный участок, выделили финансирование — новый дом для жителей аварийной девятиэтажки обещают сдать в этом году на улице Героя Васильева.

Пострадавшим жильцам, которые не захотели ждать жилье, были выплачены компенсации.

Роман Рыскаль