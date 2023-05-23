Впервые после пандемии в Новосибирске пройдет общегородской выпускной для школьников

Общегородской выпускной для школьников в Новосибирске пройдет 23 июня, местом проведения станет Михайловская набережная. Масштабное празднование состоится впервые после пандемии, сообщила сегодня на аппаратном совещании заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Последние звонки в этом году пройдут в период с 23 по 26 мая. Всего в этом году в школах Новосибирска девятые и одиннадцатые классы заканчивают более 27,2 тыс. человек, это больше на 1 тыс. выпускников по сравнению с годом ранее», - сообщила Елена Кащенко. Из них девятые классы завершают более 18 тыс. человек, одиннадцатые более 9 тыс. человек.

ЕГЭ для выпускников начнутся с 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Завершатся экзамены 1 июля.

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Лолита Белова