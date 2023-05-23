Впервые после пандемии в Новосибирске пройдет общегородской выпускной для школьников

Общегородской выпускной для школьников в Новосибирске пройдет 23 июня, местом проведения станет Михайловская набережная. Масштабное празднование состоится впервые после пандемии, сообщила сегодня на аппаратном совещании заместитель начальника департамента образования мэрии Новосибирска Елена Кащенко.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
«Последние звонки в этом году пройдут в период с 23 по 26 мая. Всего в этом году в школах Новосибирска девятые и одиннадцатые классы заканчивают более 27,2 тыс. человек, это больше на 1 тыс. выпускников по сравнению с годом ранее», - сообщила Елена Кащенко. Из них девятые классы завершают более 18 тыс. человек, одиннадцатые более 9 тыс. человек.
ЕГЭ для выпускников начнутся с 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Завершатся экзамены 1 июля.