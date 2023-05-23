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Коммерсантъ FM
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Politico: Бербок и Сийярто поссорились при обсуждении антироссийских санкций

Министры иностранных дел Германии и Венгрии Анналена Бербок и Петер Сийярто поссорились во время встречи глав МИДов стран Евросоюза в Брюсселе, сообщили источники Politico. Конфликт касается OTP Bank Group — Украина внесла банк в список «спонсоров войны», за что Венгрия отказывается согласовывать увеличение военной помощи со стороны ЕС.

Во время встречи за закрытыми дверями господин Сийярто объяснял позицию Будапешта насчет банка. Госпожа Бербок в ответ «парировала... ссылаясь на неопределенные сообщения, что OTP признает» российскими территории Луганска и Донецка и «предоставляет кредитные линии российским солдатам». Господин Сийярто отверг обвинения, повторяя заявления банка о том, что такие сообщения «некорректны». Он также отмечал, что руководство банка публично выражало поддержку Украине.

Один из источников Politico среди дипломатов описал обмен мнениями как «цивилизованный и нормальный в рамках дискуссии». Как отмечает издание, ссора произошла после того, как другие страны, такие как Швеция и Эстония, также «надавили на Венгрию во время встречи».

Венгрия, по информации СМИ, блокирует 11-й пакет антироссийских санкций и выделение €500 млн странам, которые передают оружие Киеву. Будапешт обещал не допускать европейских траншей Киеву, пока OTP Bank Group остается в списках «спонсоров войны».

Леонид Уварчев

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