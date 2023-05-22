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В Республике Сербской анонсировали скорое открытие российского консульства

Глава представительства Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) в России Душко Перович надеется на скорое открытие консульства РФ в Баня-Луке. По его словам, сейчас ведется техническое оснащение здания.

«Процесс закончился. Он давно согласован, и подписано двустороннее соглашение. Сейчас, по-моему, идет техническое оснащение здания в Баня-Луке, и надеюсь, что скоро консульство будет открыто»,— сказал господин Перович «РИА Новости».

Россия решила открыть консульство в Республике Сербской в 2022 году. МИД Боснии и Герцеговины в конце 2021 года сообщал, что Сараево готово открыть посольств в Республике Сербской.

Об отношениях Республики Сербской с Сараево — в материале «Ъ» «Милорад Додик пригрозил выходом».

Леонид Уварчев

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