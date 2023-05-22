Актер сериала «Рим» Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии

Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках на итальянском острове Искья. сообщает газета la Repubblica. Ему было 58 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэй Стивенсон

Фото: Morris Mac Matzen / Reuters Рэй Стивенсон

Фото: Morris Mac Matzen / Reuters

По информации газеты, 20 мая он был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия, позднее его состояние ухудшилось. Другие подробности не приводятся.

Актерская карьера Рэя Стивенсона началась в 1990-е годы. Он известен по ролям в историческом телесериале «Рим» (2005–2007), в котором сыграл легионера Тита Пуллона, в фильмах «Король Артур» (2004), «Каратель: Территория войны» (2008), серии «Тор» студии Marvel.

В августе 2023 года состоится премьера сериала «Асока» (снят во вселенной «Звездных войн»), в котором также сыграл Рэй Стивенсон.

Лусине Баласян