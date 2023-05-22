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Актер сериала «Рим» Рэй Стивенсон умер на съемках в Италии

Британский актер Рэй Стивенсон умер на съемках на итальянском острове Искья. сообщает газета la Repubblica. Ему было 58 лет.

Рэй Стивенсон

Рэй Стивенсон

Фото: Morris Mac Matzen / Reuters

Рэй Стивенсон

Фото: Morris Mac Matzen / Reuters

По информации газеты, 20 мая он был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия, позднее его состояние ухудшилось. Другие подробности не приводятся.

Актерская карьера Рэя Стивенсона началась в 1990-е годы. Он известен по ролям в историческом телесериале «Рим» (2005–2007), в котором сыграл легионера Тита Пуллона, в фильмах «Король Артур» (2004), «Каратель: Территория войны» (2008), серии «Тор» студии Marvel.

В августе 2023 года состоится премьера сериала «Асока» (снят во вселенной «Звездных войн»), в котором также сыграл Рэй Стивенсон.

Лусине Баласян

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