Квартиры для областных сирот вышли за рамки

В 2023 году правительство Ленинградской области поможет приобрести жилье 419 сиротам, достигшим совершеннолетия, для чего в региональном бюджете предусмотрено 1,2 млрд рублей, сообщила вчера пресс-служба областной администрации. Этих денег уже недостаточно, не скрывают в правительстве Ленобласти, поэтому комитеты по строительству и соцполитике подадут заявку на внесение поправок в региональный бюджет. Выход за рамки бюджета возник из-за того, что в Ленобласти появилось еще 179 человек, которым положена эта льгота. Как говорят чиновники, внеплановые сироты приехали в Ленобласть «из других регионов России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году Правительство Ленинградской области поможет приобрести жилье 419 сиротам, достигшим совершеннолетия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2023 году Правительство Ленинградской области поможет приобрести жилье 419 сиротам, достигшим совершеннолетия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках федеральной программы по приобретению квартир для сирот, которым исполнилось 18 лет, в январе — мае 2023 года приобретено 22 жилых помещения, что на 10 больше, чем предусмотрено соглашением с Минстроем России, уточнили в пресс-службе строительного блока правительства Ленинградской области. За этот период по договору специализированного найма жилыми помещениями обеспечено 13 детей.

Размер федерального финансирования на эти цели в этом году составил 22,2 млн рублей. 1,2 млрд рублей запланировано в региональном бюджете. Эти средства были рассчитаны на помощь с приобретением жилья 419 совершеннолетним сиротам, но к настоящему моменту количество последних увеличилось на 179 человек, объясняют в областной администрации.

Это произошло, в том числе, за счет людей, переехавших в Ленобласть из других субъектов РФ, объяснил вчера губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Наш регион всегда был среди лидеров в России по темпам приобретения жилья детям-сиротам. Областное финансирование у программы крепкое, но, конечно, при возможности его нужно расширять»,— рассказал глава 47-го региона.

Как отметил председатель комитета по строительству Ленинградской области Виталий Лазуткин, исполнение федеральной части программы уже перевыполнено почти в два раза. «Чтобы поддержать темпы приобретения жилья и предоставить жилье большему количеству нуждающихся, комитеты по строительству и социальной политике направят заявку на внесение поправок в региональный бюджет»,— уточнил господин Лазуткин.

Квартиры для совершеннолетних сирот на конкурсной основе покупают местные администрации, финансирование которым выделяет комитет по строительству. Как рассказали в пресс-службе строительного блока, провести конкурсы, приобрести и передать квартиры местные власти должны до конца года.

Вместе с тем органы местного самоуправления наделены полномочиями предоставлять очередникам арендное жилье по льготным ценам. Прошлой весной губернатор Ленобласти ввел меру поддержки по ежемесячной выплате 10–15 тыс. рублей сиротам на аренду жилья.

По наблюдениям областной администрации, участники программы в основном предпочитают жилье в городской местности, только 14% очередников приобретают квартиры на сельских территориях. При этом по темпам реализации программы лидером стал Тихвинский район, где с начала года приобретено 26 жилых помещений. Благодаря финансовой поддержке из регионального бюджета в 2023 году район планирует полностью расселить всех очередников.

Александра Тен