Силовики пришли к перевозчикам в поисках нелегального оружия

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Евгения Ситникова, который обвиняется в незаконном обороте оружия. Днем ранее силовики пришли с обысками в офис Объединения перевозчиков России (ОПР), а также по месту жительства активистов — главы ОПР Сергея Владимирова и руководителя петербургского отделения Сергея Понежи. После допросов в отделе ФСБ в статусе подозреваемого остался только господин Ситников, не являющийся членом объединения. На прошлой неделе спецслужбы провели рейды более чем в 40 регионах страны, включая Петербург, где искали подпольные мастерские по восстановлению демилитаризованного оружия.
По версии спецслужбы, подозреваемые занимались «восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских» и их сбытом
Фото: Евгений Пахомов, Коммерсантъ
По ходатайству следователя суд отправил в СИЗО Евгения Ситникова по обвинению в незаконном обороте оружия. Суммарно ему вменяют шесть эпизодов: три за приобретение и столько же за сбыт огнестрела (ч. 3 и ч. 5 ст. 222 УК РФ). По российским законам, за указанные противоправные действия предусмотрено лишение свободы от 5 до 12 лет, в зависимости от тяжести преступления. Ранее в СМИ появилась информация, что обыски в офисе Объединения перевозчиков России на улице Декабристов и по адресам фигурантов проходили в рамках дела о подготовке к теракту (ст. 205 УК РФ с применением ст. 30 УК РФ — приготовление и покушение на преступление), однако позже выяснилось, что силовиков не интересовала работа общественников. Их визит связан с деятельностью оружейников — людей, которые переделывают охолощенное оружие в боевое.
Двое других задержанных в этот день руководителей ОПР — Сергей Понежа и Сергей Владимиров — были отпущены по домам по завершении допросов в управлении ФСБ на Литейном проспекте. Они проходят по делу в качестве свидетелей. Примечательно, что сам господин Ситников не является членом данного объединения, но разделяет их взгляды и знаком с участниками организации, которая возникла на волне протестов против системы сборов с большегрузов «Платон».
Как стало известно «Ъ-СПб», у Евгения Ситникова при обыске могли найти две единицы превращенного в боевое оружия, а также боеприпасы к нему и инструментарий для переделки демилитаризованных стволов. Процесс над господином Ситниковым проходил в закрытом режиме. Несмотря на то, что мужчина женат и воспитывает ребенка с инвалидностью, его заключили под стражу до 15 июля.
17 мая в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что была прекращена деятельность 40 подпольных мастерских. По всей стране были задержании 165 оружейников-нелегалов. Оперативные мероприятия прошли в 44 регионах страны. В частности, следственные действия провели в Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Якутии, Донецкой и Кабардино-Балкарской республиках, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях.
По версии спецслужбы, подозреваемые занимались «восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских» и их сбытом. У «черных» ремонтников изъяли около 400 единиц оружия: пистолеты, автоматы, винтовки, карабины, гранатометы, огнеметы, ручные гранаты, противопехотные мины, а также противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы.
Подобные мастерские не оказывают никакого отрицательного воздействия на легальный оружейный бизнес, пояснил «Ъ-СПБ» Николай Каплин, директор петербургской компании ООО «Барс», куда входят несколько оружейных магазинов. «О какой-то конкуренции тут вообще нельзя говорить, все эти подпольщики живут в параллельной для нас реальности»,— отметил он. Однако, по словам господина Каплина, проблемой на сегодня является то, что на черный рынок попадает множество видов вооружения из зоны СВО. «Тащится все подряд — вот это волнует ФСБ и остальных силовиков»,— заключил эксперт. «Как правило, "черные" ремонтники восстанавливают не гражданские образцы, а выкопанное где-то старое оружие или привезенное из горячих точек»,— подчеркнул председатель движения «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. По его мнению, это вредит законопослушным гражданам, а также становится почвой для спекуляций отдельных политиков, которые выступают с ужесточением мер по обороту легального оружия.