Силовики пришли к перевозчикам в поисках нелегального оружия

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Евгения Ситникова, который обвиняется в незаконном обороте оружия. Днем ранее силовики пришли с обысками в офис Объединения перевозчиков России (ОПР), а также по месту жительства активистов — главы ОПР Сергея Владимирова и руководителя петербургского отделения Сергея Понежи. После допросов в отделе ФСБ в статусе подозреваемого остался только господин Ситников, не являющийся членом объединения. На прошлой неделе спецслужбы провели рейды более чем в 40 регионах страны, включая Петербург, где искали подпольные мастерские по восстановлению демилитаризованного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии спецслужбы, подозреваемые занимались «восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских» и их сбытом

Фото: Евгений Пахомов, Коммерсантъ По версии спецслужбы, подозреваемые занимались «восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских» и их сбытом

Фото: Евгений Пахомов, Коммерсантъ

По ходатайству следователя суд отправил в СИЗО Евгения Ситникова по обвинению в незаконном обороте оружия. Суммарно ему вменяют шесть эпизодов: три за приобретение и столько же за сбыт огнестрела (ч. 3 и ч. 5 ст. 222 УК РФ). По российским законам, за указанные противоправные действия предусмотрено лишение свободы от 5 до 12 лет, в зависимости от тяжести преступления. Ранее в СМИ появилась информация, что обыски в офисе Объединения перевозчиков России на улице Декабристов и по адресам фигурантов проходили в рамках дела о подготовке к теракту (ст. 205 УК РФ с применением ст. 30 УК РФ — приготовление и покушение на преступление), однако позже выяснилось, что силовиков не интересовала работа общественников. Их визит связан с деятельностью оружейников — людей, которые переделывают охолощенное оружие в боевое.

Двое других задержанных в этот день руководителей ОПР — Сергей Понежа и Сергей Владимиров — были отпущены по домам по завершении допросов в управлении ФСБ на Литейном проспекте. Они проходят по делу в качестве свидетелей. Примечательно, что сам господин Ситников не является членом данного объединения, но разделяет их взгляды и знаком с участниками организации, которая возникла на волне протестов против системы сборов с большегрузов «Платон».

Как стало известно «Ъ-СПб», у Евгения Ситникова при обыске могли найти две единицы превращенного в боевое оружия, а также боеприпасы к нему и инструментарий для переделки демилитаризованных стволов. Процесс над господином Ситниковым проходил в закрытом режиме. Несмотря на то, что мужчина женат и воспитывает ребенка с инвалидностью, его заключили под стражу до 15 июля.

17 мая в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что была прекращена деятельность 40 подпольных мастерских. По всей стране были задержании 165 оружейников-нелегалов. Оперативные мероприятия прошли в 44 регионах страны. В частности, следственные действия провели в Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе, Дагестане, Ингушетии, Мордовии, Северной Осетии, Якутии, Донецкой и Кабардино-Балкарской республиках, Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях.

По версии спецслужбы, подозреваемые занимались «восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских» и их сбытом. У «черных» ремонтников изъяли около 400 единиц оружия: пистолеты, автоматы, винтовки, карабины, гранатометы, огнеметы, ручные гранаты, противопехотные мины, а также противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы.

Подобные мастерские не оказывают никакого отрицательного воздействия на легальный оружейный бизнес, пояснил «Ъ-СПБ» Николай Каплин, директор петербургской компании ООО «Барс», куда входят несколько оружейных магазинов. «О какой-то конкуренции тут вообще нельзя говорить, все эти подпольщики живут в параллельной для нас реальности»,— отметил он. Однако, по словам господина Каплина, проблемой на сегодня является то, что на черный рынок попадает множество видов вооружения из зоны СВО. «Тащится все подряд — вот это волнует ФСБ и остальных силовиков»,— заключил эксперт. «Как правило, "черные" ремонтники восстанавливают не гражданские образцы, а выкопанное где-то старое оружие или привезенное из горячих точек»,— подчеркнул председатель движения «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. По его мнению, это вредит законопослушным гражданам, а также становится почвой для спекуляций отдельных политиков, которые выступают с ужесточением мер по обороту легального оружия.

Андрей Кучеров