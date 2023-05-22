«Fan ID превратил стадионы из бушующих морей в спокойные озера»

Болельщики ЦСКА и «Спартака» устроили драку в московском баре после столичного дерби, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что после потасовки задержали 10 человек, за медицинской помощью никто из участников не обращался. Несмотря на подобные сообщения, проблему массовых драк фанатов в российском футболе решили, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
История с дракой фанатов ЦСКА и «Спартака» не осталась незамеченной. Многие СМИ сообщали о массовом столкновении, где участвовало несколько десятков человек. Но на самом деле люди подрались в баре при просмотре футбола, вот и все. Полиция задержала 10 человек. На стадионах же нашей страны давным-давно тишь да гладь.
Если какие инциденты и случаются, то виноваты в этом сами правоохранительные органы, которые долго проповедовали теорию о том, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Последний раз полиция перестаралась в ноябре 2021-го, когда из-за пиротехнического шоу начали арестовывать болельщиков ЦСКА.
Потом разъяснительную работу провели как с фанатами, так и с полицией, и все стихло, а введение Fan ID вообще превратило стадионы из бушующих морей в спокойные озера. Посещаемость матчей, конечно, снизилась, но инцидентов на трибунах и даже вокруг стадионов больше нет.
На фоне тех сражений, о которых СМИ сообщали в девяностые и даже нулевые, информация о стычке в центре Москвы сейчас вызывает лишь улыбку.
В 1997-м перед дерби ЦСКА—«Спартак» в Петровском парке сражались почти 400 человек, в 2001-м — 600, причем в ход шли бутылки и арматура. В 2011 году фанаты красно-белых разнесли стадион в Самаре. Тогда полиция задержала около 200 человек. Сейчас, с той системой безопасности, которая действует на российских аренах, подобное кажется нереальным. По крайней мере, в РПЛ.
Да, СМИ по старинке называют редкие стычки нескольких десятков человек далеко за пределами стадионов массовыми драками, но массовости этим мероприятиям явно не хватает. Что же касается стадиона, то даже судейский беспредел во время игры «Спартак»—ЦСКА вызвал лишь взрыв ненормативной лексики на трибунах, но никаких драк зафиксировано не было.
Фанатского актива, который бойкотирует матчи из-за паспорта болельщика, на играх РПЛ, конечно, не хватает. То, как эти ребята заряжают на трибунах, делает многие встречи незабываемыми. Сейчас не хочется начинать обсуждение непростой темы Fan ID. Уверен, у каждого по этому вопросу свое мнение, но тот факт, что с беспределом на футбольных аренах страны справились полностью, нужно признать.
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