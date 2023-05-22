«Fan ID превратил стадионы из бушующих морей в спокойные озера»

Болельщики ЦСКА и «Спартака» устроили драку в московском баре после столичного дерби, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Уточняется, что после потасовки задержали 10 человек, за медицинской помощью никто из участников не обращался. Несмотря на подобные сообщения, проблему массовых драк фанатов в российском футболе решили, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

История с дракой фанатов ЦСКА и «Спартака» не осталась незамеченной. Многие СМИ сообщали о массовом столкновении, где участвовало несколько десятков человек. Но на самом деле люди подрались в баре при просмотре футбола, вот и все. Полиция задержала 10 человек. На стадионах же нашей страны давным-давно тишь да гладь.

Если какие инциденты и случаются, то виноваты в этом сами правоохранительные органы, которые долго проповедовали теорию о том, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Последний раз полиция перестаралась в ноябре 2021-го, когда из-за пиротехнического шоу начали арестовывать болельщиков ЦСКА.

Потом разъяснительную работу провели как с фанатами, так и с полицией, и все стихло, а введение Fan ID вообще превратило стадионы из бушующих морей в спокойные озера. Посещаемость матчей, конечно, снизилась, но инцидентов на трибунах и даже вокруг стадионов больше нет.

На фоне тех сражений, о которых СМИ сообщали в девяностые и даже нулевые, информация о стычке в центре Москвы сейчас вызывает лишь улыбку.

В 1997-м перед дерби ЦСКА—«Спартак» в Петровском парке сражались почти 400 человек, в 2001-м — 600, причем в ход шли бутылки и арматура. В 2011 году фанаты красно-белых разнесли стадион в Самаре. Тогда полиция задержала около 200 человек. Сейчас, с той системой безопасности, которая действует на российских аренах, подобное кажется нереальным. По крайней мере, в РПЛ.

Да, СМИ по старинке называют редкие стычки нескольких десятков человек далеко за пределами стадионов массовыми драками, но массовости этим мероприятиям явно не хватает. Что же касается стадиона, то даже судейский беспредел во время игры «Спартак»—ЦСКА вызвал лишь взрыв ненормативной лексики на трибунах, но никаких драк зафиксировано не было.

Фанатского актива, который бойкотирует матчи из-за паспорта болельщика, на играх РПЛ, конечно, не хватает. То, как эти ребята заряжают на трибунах, делает многие встречи незабываемыми. Сейчас не хочется начинать обсуждение непростой темы Fan ID. Уверен, у каждого по этому вопросу свое мнение, но тот факт, что с беспределом на футбольных аренах страны справились полностью, нужно признать.

Фотогалерея Около футбола Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В мае 1964 года в Лиме (Перу) во время матча между национальными сборными Перу и Аргентины судья не засчитал гол в ворота последней. Недовольные болельщики устроили потасовку, а полицейские в ответ применили слезоточивый газ. В результате давки на стадионе и погромов на улицах города погибли более 300 человек и около 4 тыс. пострадали Фото: Getty Images В мае 1985 года в Брюсселе (Бельгия) во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Ливерпулем» произошла фанатская драка. Британские болельщики перелезли через заграждения и напали на итальянцев. Последние пытались убежать, однако опоры трибуны не выдержали и конструкция рухнула. Погибли 39 человек и около 600 были ранены. В результате трагедии все английские клубы отстранили от турниров УЕФА на пять лет, а «Ливерпуль» — на шесть лет Фото: AP В октябре 1996 года в Гватемале при беспорядках, проходивших во время отборочного турнира чемпионата мира по футболу, погибли 82 человека. Основные столкновения прошли в день матча с Коста-Рикой Фото: AP / Moises Castillo В июне 2002 года в Москве во время публичной трансляции матча между Россией и Японией фанаты устроили массовые беспорядки. Пострадали более ста человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Один человек погиб. Были уничтожены несколько десятков машин, разбиты окна в здании Госдумы, Колонного зала, гостиницы «Москва» Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев / купить фото В ноябре 2007 года в день матча между «Лацио» и «Ювентусом» возникла потасовка между болельщиками клубов. Пытаясь разнять хулиганов, полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, однако убил одного из болельщиков. Беспорядки после этого начались в нескольких городах Италии, из-за чего ряд матчей был отменен. В 2009 году полицейский Луиджи Спаккаротелла получил шесть лет тюрьмы Фото: Reuters / Max Rossi В феврале 2012 года крупная трагедия произошла в египетском Порт-Саиде. Матч между местным клубом «Аль-Масри» и каирским «Аль-Ахли» закончился со счетом 3:1 в пользу «хозяев». На поле выбежали болельщики и стали избивать проигравших футболистов. В завязавшейся драке и давке погибли более 70 человек и не менее тысячи получили ранения. В марте 2013 года египетский суд вынес в отношении 21 обвиняемого смертный приговор, еще несколько десятков человек получили тюремные сроки Фото: Reuters В июле 2014 года Германия стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Аргентины со счетом 1:0. После матча аргентинские болельщики атаковали на улице полицейских, в результате чего последним пришлось применить водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. В ходе беспорядков в Буэнос-Айресе пострадали около десятка полицейских Фото: Reuters / Ivan Alvarado В июне 2016 года перед матчем между Англией и Россией в Марселе (Франция) состоялась массовая драка между российскими болельщиками и британцами. Столкновения продолжились и во время самой игры. Около 35 человек получили травмы. УЕФА назначила Российскому футбольному союзу штраф за беспорядки в размере €150 тыс. Фото: Reuters / Robert Pratta / Action Images В ноябре 2018 года перед финальным матчем Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе (Аргентина) толпа фанатов «Ривер Плейт» забросала камнями и палками автобус с футболистами «Бока Хуниорс», когда тот направлялся к стадиону. Игроки получили порезы и ушибы. Они также пострадали от слезоточивого газа, который использовала полиция для разгона болельщиков. В результате матч был перенесен. Впоследствии команда «Бока Хуниорс» передвигалась на автобусе с непробиваемыми окнами Фото: Sergio Perez / Reuters В августе 2020 года в Париже было задержано почти 150 болельщиков ПСЖ после проигрыша футбольного клуба в финале Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии». Огорченные фанаты вышли на центральные улицы города — переворачивали и поджигали автомобили, крушили магазины, кидались пиротехникой в полицейских, в результате чего 16 правоохранителей пострадали. Более 400 болельщиков было оштрафовано за нарушение масочного режима Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters В марте 2022 года в Сантьяго-де-Керетаро (Мексика) матч Liga MX был остановлен на 62-й минуте после драки фанатов местного «Керетаро» и «Атласа» из Гвадалахары. Стычки, начавшиеся на трибунах, продолжились на поле. 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В результате трагедии все английские клубы отстранили от турниров УЕФА на пять лет, а «Ливерпуль» — на шесть лет Фото: AP В октябре 1996 года в Гватемале при беспорядках, проходивших во время отборочного турнира чемпионата мира по футболу, погибли 82 человека. Основные столкновения прошли в день матча с Коста-Рикой Фото: AP / Moises Castillo В июне 2002 года в Москве во время публичной трансляции матча между Россией и Японией фанаты устроили массовые беспорядки. Пострадали более ста человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Один человек погиб. Были уничтожены несколько десятков машин, разбиты окна в здании Госдумы, Колонного зала, гостиницы «Москва» Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев / купить фото В ноябре 2007 года в день матча между «Лацио» и «Ювентусом» возникла потасовка между болельщиками клубов. Пытаясь разнять хулиганов, полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, однако убил одного из болельщиков. Беспорядки после этого начались в нескольких городах Италии, из-за чего ряд матчей был отменен. В 2009 году полицейский Луиджи Спаккаротелла получил шесть лет тюрьмы Фото: Reuters / Max Rossi В феврале 2012 года крупная трагедия произошла в египетском Порт-Саиде. Матч между местным клубом «Аль-Масри» и каирским «Аль-Ахли» закончился со счетом 3:1 в пользу «хозяев». На поле выбежали болельщики и стали избивать проигравших футболистов. В завязавшейся драке и давке погибли более 70 человек и не менее тысячи получили ранения. В марте 2013 года египетский суд вынес в отношении 21 обвиняемого смертный приговор, еще несколько десятков человек получили тюремные сроки Фото: Reuters В июле 2014 года Германия стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале сборную Аргентины со счетом 1:0. После матча аргентинские болельщики атаковали на улице полицейских, в результате чего последним пришлось применить водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. В ходе беспорядков в Буэнос-Айресе пострадали около десятка полицейских Фото: Reuters / Ivan Alvarado В июне 2016 года перед матчем между Англией и Россией в Марселе (Франция) состоялась массовая драка между российскими болельщиками и британцами. Столкновения продолжились и во время самой игры. Около 35 человек получили травмы. УЕФА назначила Российскому футбольному союзу штраф за беспорядки в размере €150 тыс. Фото: Reuters / Robert Pratta / Action Images В ноябре 2018 года перед финальным матчем Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе (Аргентина) толпа фанатов «Ривер Плейт» забросала камнями и палками автобус с футболистами «Бока Хуниорс», когда тот направлялся к стадиону. Игроки получили порезы и ушибы. Они также пострадали от слезоточивого газа, который использовала полиция для разгона болельщиков. В результате матч был перенесен. Впоследствии команда «Бока Хуниорс» передвигалась на автобусе с непробиваемыми окнами Фото: Sergio Perez / Reuters В августе 2020 года в Париже было задержано почти 150 болельщиков ПСЖ после проигрыша футбольного клуба в финале Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии». Огорченные фанаты вышли на центральные улицы города — переворачивали и поджигали автомобили, крушили магазины, кидались пиротехникой в полицейских, в результате чего 16 правоохранителей пострадали. Более 400 болельщиков было оштрафовано за нарушение масочного режима Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters В марте 2022 года в Сантьяго-де-Керетаро (Мексика) матч Liga MX был остановлен на 62-й минуте после драки фанатов местного «Керетаро» и «Атласа» из Гвадалахары. Стычки, начавшиеся на трибунах, продолжились на поле. Болельщики ломали ограждения, бросали друг в друга сиденья, металлические прутья и подручные предметы. 26 человек получили тяжелые ранения, по разным оценкам СМИ, от двух до 17 человек погибли Фото: Sergio Gonzalez / AP Смотреть

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