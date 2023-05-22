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Lexus готовит компактный кроссовер LBX

Компания Lexus готовит компактный кроссовер LBX — премьера новой модели состоится в 2023 году.

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Lexus LBX

Lexus LBX

Фото: Lexus

Lexus LBX

Lexus LBX

Фото: Lexus

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Lexus LBX

Фото: Lexus

Lexus LBX

Фото: Lexus

Никакой официальной информации о новинке японский автопроизводитель не сообщил. Судя по опубликованным тизерам, показывающим элементы передней и задней части кузова, LBX окажется модификацией компактного кроссовера Toyota Yaris Cross, созданного на базе хэтчбека Toyota Yaris.

От базовой модели новый Lexus станет отличаться переоформленным кузовом, дизайн которого выполнят в стиле современных автомобилей марки, переработанным салоном с более дорогой отделкой. Кроме того, премиальный кроссовер получит богатое оснащение.

Премьера нового Lexus LBX состоится 5 июня. Напомним, Toyota Yaris Cross был представлен весной 2020 года.

Максим Вершинин

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