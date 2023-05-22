Как зарегистрировать авто в 2023 году

Как и где зарегистрировать автомобиль в 2023 году, сколько потребуется заплатить и как проверить регистрацию — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правила регистрации автомобиля

Регистрация транспортного средства в ГИБДД — это обязательная процедура для любого автомобиля, купленного на вторичном рынке или в автосалоне у официального дилера. Она подтверждает, что ТС и установленное на него оборудование безопасно для других участников дорожного движения. Кроме того, номерные знаки, которые выдаются после регистрации, позволяют быстро отследить любые правонарушения, будь то штраф за превышение скорости или угон.

Для того чтобы поставить автомобиль на учет, заявителю должно быть более 16 лет, иначе ТС будет зарегистрировано на одного из родителей или опекуна. Если владелец не может присутствовать, можно зарегистрировать ТС по доверенности (ее лучше заверить нотариально, чтобы в ГИБДД не возникло вопросов, в доверенности будут указаны данные владельца и характеристики авто).

Поставить автомобиль на учет необходимо в течение десяти суток после оформления договора купли-продажи. В случае продажи автомобиля бывший владелец может снять его с учета также через десять суток после совершения сделки, иначе ему будут приходить штрафы, потому как в базе данных ГИБДД он указан как владелец и водитель.

Просрочка при постановке на учет грозит штрафом в размере 1,5–2 тыс. руб. (для должностных лиц — 2–3 тыс. руб., а для юридических — 5–10 тыс. руб.). Если автомобиль без номерных знаков остановит инспектор ГИБДД, штраф составит 500–800 руб., но при повторном нарушении водителя ждет лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

После регистрации автомобиля владелец получит свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), которое входит в обязательный перечень документов в автомобиле, его могут потребовать сотрудники ДПС. СТС делается один раз, продлевать его не нужно, исключение — водители без постоянной регистрации: они могут получить только временное свидетельство, которое выдается на срок пребывания.

Как поставить автомобиль на учет и какие документы необходимо приготовить

Зарегистрировать транспортное средство можно в любом регионе страны вне зависимости от прописки владельца. При приобретении авто в другом городе его можно поставить на учет там же, после чего поехать домой на уже оформленном автомобиле.

Государственная пошлина на регистрацию транспортных средств в 2023 году составляет 3650 руб.:

новый паспорт транспортного средства (ПТС) — 800 руб.;

новые регистрационные знаки — 2 тыс. руб.;

свидетельство о регистрации паспорта — 500 руб.;

внесение изменений в ПТС — 350 руб.

Если владельцу не потребуется одна из услуг, платить за нее не придется (например, если остаются старые номерные знаки и не требуется новый ПТС, сумма пошлины составит 850 руб.).

Способы постановки автомобиля на учет

1. Регистрация авто через ГИБДД. Это традиционный способ, при котором заявитель должен обратиться в ближайшее отделение ГИБДД либо записаться на прием через «Госуслуги». Инспекция назначит дату и время, когда водитель должен прибыть со своим транспортным средством и документами, а также оплаченной государственной пошлиной. Инспектор ГИБДД осмотрит автомобиль, сверит номера VIN с данными в ПТС. Если все в порядке, владелец получит номерной знак. В случае покупки авто на вторичном рынке можно будет оставить прошлый знак или оформить новый (если регион регистрации нового владельца не совпадает с регионом регистрации подержанного автомобиля, придется заказывать новую табличку).

2. Регистрация авто через МФЦ. Поставить автомобиль на учет можно далеко не в каждом МФЦ, а только там, где есть возможность для осмотра авто сотрудником ГИБДД. Узнать, какие центры располагают такой инфраструктурой, можно в справочном центре. Оплатить государственную пошлину можно прямо в МФЦ. Записаться на прием можно также по телефону или через «Госуслуги».

3. Регистрация авто через «Госуслуги». Авторизованные пользователи могут подать заявление на регистрацию транспортного средства, а также оплатить государственную пошлину, однако уже без скидки 30% (она была отменена с начала 2023 года). Владелец авто может выбрать удобное отделение ГИБДД или МФЦ и записаться на регистрацию ТС онлайн. Кроме того, при оформлении услуги через сайт или приложение «Госуслуги» не придется заполнять заявление — часть данных автоматически заполнится информацией из профиля.

4. Регистрация авто у дилера. У дилеров, которые имеют специальный статус, можно также зарегистрировать автомобиль. Однако если дилер поставит ТС на учет, но не выдаст номерной знак, владельцу придется покидать салон на эвакуаторе, потому как уже зарегистрированные автомобили не могут передвигаться по дорогам общего пользования без таблички. Необходимо заранее уточнить, предоставляет ли дилер такие услуги и выдает ли номерные знаки сразу после регистрации. Некоторые салоны предлагают другую услугу — доставку авто прямо в ГИБДД на эвакуаторе с последующим оформлением всех документов и выдачей таблички, однако стоимость такой услуги может составлять 10–20 тыс. руб.

Все поставленные на учет авто сохраняются в базе ГИБДД. Если необходимо проверить регистрацию (например, перед покупкой автомобиля), это можно сделать с помощью сервиса проверки на сайте ГИБДД или через «Госуслуги». При этом вам потребуются номера VIN, госномер, серия или номер СТС. Таким образом можно не только проверить регистрацию автомобиля, но и узнать его подробную историю, а также находится ли авто в розыске или в залоге.

Где бы ни оформлялся автомобиль, для постановки на учет потребуется определенный пакет документов:

заявление на регистрацию ТС (можно подать через «Госуслуги» или написать прямо в ГИБДД или МФЦ);

паспорт владельца;

документ, подтверждающий право на владение автомобилем (например, договор купли-продажи, свидетельство о наследственном праве);

полис ОСАГО (для оформления также потребуются паспорт, права и документ на право владения, однако если автомобилю больше четырех лет, потребуют еще и диагностическую карту с последнего технического осмотра);

ПТС;

доверенность, выданная владельцем автомобиля (если оформляет доверенное лицо).

Как зарегистрировать заводской или самодельный прицеп

Регистрация прицепа очень похожа на регистрацию автомобиля. У прицепа также есть свои номера VIN, свой ПТС и будут свои номерные знаки после регистрации. Отличия заключаются в том, что прицепу не нужно страхование ОСАГО (если прицеп не грузовой) или техосмотр.

Важно: перед покупкой прицепа необходимо удостовериться, что транспортное средство может его перевозить (максимальный вес прицепа указан в технических характеристиках автомобиля), а также позволяет ли ваша водительская категория перевозки с прицепом (если он весит больше, чем автомобиль, и суммарный вес превышает 3,5 тонны, требуется отдельная категория ВЕ).

Процедура регистрации и оформления такая же, как и при регистрации автомобиля. В ГИБДД потребуют два документа:

договор купли-продажи (его заключают в магазине или с прошлым собственником);

ПТС;

Поставить прицеп на учет также необходимо в течение десяти суток после приобретения.

Регистрация самодельного прицепа гораздо сложнее. Для этого потребуется:

1. Собрать все сертификаты и чеки на купленные детали, из которых собран прицеп (они должны быть заводскими).

2. Обратиться в отделение ГИБДД и получить направление на экспертизу в испытательную лабораторию.

3. При прохождении экспертизы в лаборатории получить акт о проведении экспертизы и сертификат на прицеп.

4. Обратиться в ГИБДД с заявлением на регистрацию прицепа. Ко всем прочим документам понадобятся выданные в лаборатории акт и сертификат.

Илья Акимов