Успешный вывод продукта на рынок, будь то автомобиль, сорт пива или операционная система, требует от поставщика определиться с его УТП — уникальным торговым предложением. Нужно показать, чем твой продукт отличаются от уже существующих: необычный вкус, ощущение премиальности или уникальный набор функций. Кажется, российские власти, неоднократно заявлявшие о планах наладить экспорт российских информационных технологий в дружественные страны, с ним определились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никита Королев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В главе о перспективах разработки телекоммуникационного оборудования проекта «Стратегии развития отрасли связи РФ до 2035 года» упоминается новый тип продукта международной кооперации — «технологический суверенитет из коробки». Он, по мысли авторов документа, предполагает, что Россия и дружественные страны будут совместно разрабатывать, а затем использовать телеком-оборудование. По сути, таким образом российский IT-сектор намеревается монетизировать свой богатый опыт выживания в условиях технологической блокады.

Нельзя сказать, что эта идея несвоевременна. Весь прошлый год отраслевые эксперты и главы профильных ассоциаций, отвечая на мои вопросы о перспективах экспорта российских IT-продуктов, говорили, что у потенциальных зарубежных партнеров появился запрос на получение не «черного ящика» — продукта, который не может нормально функционировать без эксклюзивной поддержки вендора, а технологии, которую заказчик может освоить и использовать независимо от непредсказуемых действий поставщиков.

Время для экспорта опыта выглядит крайне удачным: глобальный технологический сектор переживает процесс деглобализации, пытаясь обрести тот самый «суверенитет». США в рамках «закона о чипах» (CHIPS and Science Act), принятого в августе 2022 года, вкладывают $280 млрд в развитие производства полупроводников в стране, чтобы снизить зависимость от глобальных и оттого хрупких цепочек поставок. Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA), как писало Bloomberg 11 мая, готовит инициативу, которая обяжет IT-гигантов хранить данные граждан Евросоюза на территории ЕС.

Но для успешного экспорта коробочного «технологического суверенитета» недостаточно экспортировать опыт выживания в рамках санкций, нужны прежде всего технологии, продукт, который к этому опыту можно приложить. The Wall Street Journal и Financial Times пишут о том, что российские власти строят схемы, чтобы ввозить в обход санкций в страну электронику и компоненты. Сами российские производители признаются в расширении контрактных производств, в том числе за рубежом. Так что над техническим наполнением суверенной коробочки, видимо, еще предстоит поработать.