В ЦУМе появился новый косметический бренд

Среди косметических марок ЦУМа теперь будет представлен греческий бренд Athonites. В производстве средств используются локальные травы и цветы: ромашка, каштан, эвкалипт, шалфей, лаванда, оливковое масло. Всего в этой своеобразной библиотеке растительных ингредиентов насчитывается несколько десятков наименований, и все они собираются вручную. В линейке Athonites есть продукты по уходу как для лица, так и для тела. Одним из бестселлеров марки является масло для лица и шеи на основе листьев винограда, масел дикорастущих олив, календулы, розмарина и бессмертника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Athonites Фото: Athonites

Весь производственный цикл сконцентрирован в Греции, более 95% упаковки Athonites перерабатывается. Кроме того, средства не тестируются на животных и не содержат ингредиенты животного происхождения (кроме продуктов пчеловодства).