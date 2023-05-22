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Коммерсантъ FM
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В ЦУМе появился новый косметический бренд

Среди косметических марок ЦУМа теперь будет представлен греческий бренд Athonites. В производстве средств используются локальные травы и цветы: ромашка, каштан, эвкалипт, шалфей, лаванда, оливковое масло. Всего в этой своеобразной библиотеке растительных ингредиентов насчитывается несколько десятков наименований, и все они собираются вручную. В линейке Athonites есть продукты по уходу как для лица, так и для тела. Одним из бестселлеров марки является масло для лица и шеи на основе листьев винограда, масел дикорастущих олив, календулы, розмарина и бессмертника.

Фото: Athonites

Фото: Athonites

Весь производственный цикл сконцентрирован в Греции, более 95% упаковки Athonites перерабатывается. Кроме того, средства не тестируются на животных и не содержат ингредиенты животного происхождения (кроме продуктов пчеловодства).

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