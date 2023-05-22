В Санкт-Петербурге открылся флагманский магазин «Кенгуру»

В Санкт-Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны, 59 открылся флагманский салон для детей и матерей «Кенгуру». Флагман занял три этажа: на первом расположился женский зал — в нем представлена одежда премиальных брендов для мам, девушек и детей. Второй этаж занимают обувь и аксессуары как для детей, так и для родителей. На третьем этаже представлены брендовые вещи для детей и подростков: от джинсов и футболок до костюмов и платьев. Также во флагманском магазине есть отдельный зал с товарами для новорожденных. Петербургский магазин «Кенгуру» стал самым большим салоном сети в России.

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