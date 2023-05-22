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В Ленобласти ликвидировали сразу два подпольных цеха по производству алкоголя

Сотрудники экономической полиции Ленинградской области пресекли работу двух нелегальных предприятий по розливу контрафактного алкоголя, на месте изъяли более 5,5 тыс. литров готовой продукции, рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.

Две площадки по производству контрафакта были обнаружены на Почтовой улице в городском поселке Федоровское и на Ленинградской улице в деревне Ям-Ижора.. На месте были задержаны пятеро граждан ближнего зарубежья, сейчас решается вопрос с избранием им меры пресечения. В ходе обыска, кроме оборудования для розлива и стеклотары, были найдены готовые к наклейке поддельные этикетки и госмарки.

«Вся изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будут возбуждены уголовные дела. Устанавливаются организаторы незаконного бизнеса и каналы сбыта контрафакта»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем производства алкогольных напитков в Петербурге за год вырос почти на треть.

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