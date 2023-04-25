Объем производства алкогольных напитков в Петербурге за год вырос почти на треть

В I квартале 2023 года объем производства алкогольных напитков всех типов крепости вырос на 20-32% по сравнению с первой четвертью 2022 года, пишет «Деловой Петербург». Наибольший рост показали виски и джин.

Объем производства вин, в том числе игристых, за тот же период вырос на более чем 84%. При этом в Ленинградской области объемы отгрузки вин значительно упали. Так, с начала года предприятия региона произвели 29,59 тыс. дкл винной продукции, что составило около 33% от объема производства в I квартале 2022 года.

Как отметили представили рынка, рост производства обусловлен прежде всего увеличением акциза на алкоголь в 2023 году, что побудило производителей создавать запасы, чтобы предлагать потребителям напитки по прежним ценам как можно дольше.

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