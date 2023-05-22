Продлены переговоры по концессиям на обходы Нижнего Новгорода и Балахны

Как сообщили «Ъ-Приволжье» в правительстве Нижегородской области, до октября продлены переговоры о концессионных инициативах по созданию автомобильных обходов. В сентябре 2022 года заявки подали ООО «ИФР - Восточный обход Нижнего Новгорода», «ИФР - Северный обход Нижнего Новгорода», «ИФР - Обход Балахны» и «Концессионная строительная компания № 14».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проектами по строительству и последующей эксплуатации обходов Нижнего Новгорода и Балахны заинтересовались партнерские компании Руслана Байсарова и Газпромбанка. Ранее инвестиции в строительство двух автомобильных обходов Нижнего Новгорода оценивались ими в 170 млрд руб., а в обход Балахны – 23 млрд руб.

Концессионную инициативу по созданию Восточного обхода Нижнего Новгорода также подавала структура, аффилированая с ДСК «Автобан» Алексея Андреева. Однако за первые шесть месяцев переговоров инициаторы не смогли согласовать с региональными властями параметры крупных концессий.

Иван Сергеев