В Новороссийске таможенники изъяли 432 контрафактные куклы «Маша и Медведь»

В Новороссийском порту таможенники выявили и изъяли 432 контрафактные куклы «Маша и Медведь». Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Судно с товаром прибыло из Китая. У российского получателя не оказалось документов, подтверждающих право на использование зарегистрированного в РФ товарного знака.

Экспертиза установила, что на упаковке товара бвли изображения и «словесные элементы» главных персонажей мультфильма «Маша и Медведь».

«Представитель правообладателя подтвердил, что разрешение на использование товарного знака не давал, и признал товар контрафактным»,— говорится в сообщении.

По факту правонарушения было возбуждено дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака). В ведомстве отметили, что контрафактная продукция может быть опасной для потребителя, в данном случае — для детей.

Анастасия Донскова

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