Верховный суд примет решение по строительству порта на Волочаевском пляже в Новороссийске

Как стало известно «Ъ-Кубань», Верховный суд (ВС) РФ принял к рассмотрению жалобу ООО «Порт Виктория» в рамках спора о законности строительства морского терминала на морском берегу в Новороссийске. Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 27 июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bloknot-novorossiysk.ru Фото: bloknot-novorossiysk.ru

Предметом спора является участок на берегу моря площадью 0,87 га, который известен как Волочаевский пляж (расположен между военной гаванью и ООО «БТОФ-Терминал»). Компания «Порт Виктория» планировала построить здесь морской терминал по перегрузке навалочных и генеральных грузов. Согласно инвестпроекту, грузооборот терминала должен составить 2,5 млн т в год, объем инвестиций в 2021 году оценивали в 3 млрд руб.



За отмену строительства терминала начали бороться местные жители.

По словам активистов, эта территория на берегу Черного моря является единственным (несанкционированным.— Прим. «Ъ-Кубань») местом отдыха жителей Восточного района Новороссийска. Других мест для купания в этой части города нет.

Против реализации проекта на данном земельном участке выступило и Межрегиональное управление Росимущества. Ведомство обратилось в суд с требованием признать отсутствующим право собственности ООО «Порт Виктория» на землю. Согласно позиции истца, берег моря незаконно выбыл из собственности РФ, после того как администрация города, «превысив полномочия, распорядилась федеральной землей».

В ноябре прошлого года определением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа ООО «Порт Виктория» утратило право собственности на спорный участок. Решение также стало основанием для аннулирования соответствующей записи в ЕГРН.

В кассационной жалобе в ВС компания «Порт Виктория» указала, что считает ошибочными выводы нижестоящих судов об исключительной принадлежности Российской Федерации всех земельных участков, входящих в границы морского порта, а также о вхождении земельного участка в границы морского порта на момент его предоставления. Верховный суд счел, что доводы кассационной жалобы компании заслуживают внимания, кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Порт Виктория» зарегистрировано в Новороссийске в апреле 2019 года. Компания специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с водным транспортом. Генеральным директором «Порта Виктория» является Руслан Лисовой, учредителями в равных долях — ООО «Порт Инвест» и Артем Колчекьян. Выручка по итогам 2022 года составила 7,3 млн руб., чистый убыток 856 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Терминал смывает с берега»

Наталья Решетняк

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