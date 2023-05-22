Замруководителя департамента градостроительства Самары лишилась поста из-за утраты доверия

Заместитель руководителя управления комплексного проектирования департамента градостроительства Самары уличена в коррупционном правонарушении. Речь идет о сокрытии сведений о покупке ее мужем в 2021 году автомобилей Toyota Camry и Hyundai Santa Fe за 2,3 и 3 млн руб. соответственно. Коррупционное нарушение выявила прокуратура города во время проверки. Она внесла представление чиновникам, которое было рассмотрено и удовлетворено. Об этом сообщается на сайте контрольного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения нашел полное подтверждение, в связи с чем заместитель руководителя управления комплексного проектирования департамента уволена с муниципальной службы в связи с утратой доверия»,– говорится в сообщении.

Также коррупционные нарушения допустили еще пять работников департамента. Они тоже скрыли сведения о доходах, банковских счетах и недвижимости за 2021 год и были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Проверка не завершена.

Ранее в Самаре экс-глава департамента ветеринарии подал в суд на губернатора и правительство. До этого он был уволен в связи с утратой доверия.

Георгий Портнов