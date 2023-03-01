В Самаре экс-глава департамента ветеринарии подал в суд на губернатора и правительство

В суде Ленинского района Самары 28 марта текущего года начнется процесс по иску экс- руководителя областного департамента ветеринарии Вячеслава Ильичева к главе региона Дмитрию Азарову и правительству. Заседание назначено на 14:00 (MSK+1). Разбирательство будет вести судья Мария Ретина. Об этом сообщается на сайте суда.

Вячеслав Ильичев лишился поста в декабре минувшего года. Он был уволен из-за утраты доверия.

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Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровы установила, что бывший чиновник нарушил закон о противодействии коррупции. В частности, он не сообщил о возможном возникновении конфликта интересов.

Экс-глава департамента ветеринарии в 2021 году фиктивно принял на работу свою дочь в качестве ветврача в подведомственное бюджетное учреждение ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение». Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), затем его переквалифицировали на ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Чиновник утратил доверие и кресло».