Минниханов прилетел в Шанхай для участия в российско-китайском бизнес-форуме

Раис Татарстана Рустам Минниханов прилетел сегодня с рабочим визитом в Шанхай. «В программе пребывания встреча с губернаторами ряда провинций Китая, с руководителями компаний, посещение крупных предприятий. Основная цель визита — участие завтра в пленарном заседании российско-китайского бизнес-форума»,— сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова. По ее словам, российскую делегацию в Китае возглавляет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Госпожа Галимова напомнила, что в Казани действует Генеральное консульство Китайской Народной Республики, в Пекине – Торгово-экономическое представительство Республики Татарстан. «Перспективными направлениями сотрудничества видятся: развитие сотрудничества с провинциями Китая; развитие связей в инвестиционной и инновационно-производственной сфере, в области высоких технологий; производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов; дальнейшее расширение сотрудничества в области сельского хозяйства; сотрудничество в сфере культуры, науки, образования, спорта, туризма»,— перечислила Лилия Галимова.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"