Дополнительные электрички до Богородска запустят из-за ремонта Стригинского моста

С 22 мая на Горьковской железной дороге начали курсировать дополнительные электрички в сторону Богородска. Поезда запустили в связи с ремонтом Стригинского моста — на переправе и прилегающих развязках регулярно образуются пробки.

Дополнительные электрички назначены по направлениям Нижний Новгород — Кожевенное (станция в Богородске), Нижний Новгород — Окская и Окская — Кожевенное.

«Назначение дополнительных поездов позволит без пробок добраться из Богородска в Нижний Новгород. Среднее время в пути с учетом пересадки от Богородска до Нижнего Новгорода составит 1 час 12 минут»,— сообщили в ГЖД.

Стригинский мост через Оку начал ремонтировать подрядчик «Евротрансстрой» в марте 2023 года, стоимость контракта составила 1,94 млрд руб. До конца этого года подрядчик заменит покрытие на проезжей части, в 2024 году завершится ремонт в подмостовом пространстве.

Анастасия Еремина