В Республике Сербской заявили о согласии Совмина БиГ на переговоры о газопроводе для поставок из РФ

Совет министров Боснии и Герцеговины согласился начать переговоры о строительстве газопровода для поставок газа из России, сообщил глава представительства Республики Сербской (входит в БиГ) в РФ Душко Перович. Если в 2012 году переговоры по этому вопросу велись на уровне межправкомиссии Россия—Босния и Герцеговина, то теперь они будут проводиться с Белградом. БиГ подключен к трубопроводной транзитной системе Сербии.

«Совет министров Боснии и Герцеговины дал добро начать переговорный процесс»,— сказал господин Перович «РИА Новости».

После одобрения Совмина необходимо получить согласие президиума БиГ. По информации Республики Сербской, два члена президиума уже заявили, что не поддержат решение. «В ответ на это у нас есть возможность поднять данный вопрос в рамках парламентской ассамблеи, чтобы посредством голосования в парламентской ассамблее получили добро на реализацию инициативы»,— добавил господин Перович.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик в сентябре 2022 года встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Он называл переговоры по газу одними из основных. По словам господина Додика, Россия одобрила проект строительства газопровода из Сербии.

Леонид Уварчев