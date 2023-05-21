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Коммерсантъ FM
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Премьер Италии посетила пострадавший от наводнений регион

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила пострадавший от наводнений северо-восток страны. Жертвами стихии стали 14 человек, госпожа Мелони в связи с ЧС покинула саммит G7 в Японии раньше времени. Ожидается, что премьер 23 мая проведет заседание кабмина, на котором будет принято решение об оказании чрезвычайной помощи пострадавшему региону Эмилия-Романья из фондов.

«Произошла трагедия, но мы сможем быстро оправиться от кризиса»,— сказала Джорджа Мелони журналистам в городе Равенна (цитата по агентству Reuters). Она отметила, что ущерб огромен и трудно оценить финансовые последствия. «Мы найдем необходимые ресурсы»,— добавила госпожа Мелони, заявив, что Италия может обратиться в Фонд солидарности Евросоюза, предназначенный для ЧС.

В регионе из-за непрекращающихся дождей были эвакуированы 36 тыс. человек, около 10 тыс. человек смогли вернуться домой, сообщает AFP со ссылкой на местные власти. Экстремальная погода, в результате которой за 36 часов выпало 6-месячное количество осадков, нанесла масштабный ущерб и сильно ударила по фермерам в регионе, где выращивают пшеницу, а также фрукты, такие как абрикосы и вишня. К воскресенью дождь в большинстве мест прекратился, однако красный уровень погодной опасности был продлен до 22 мая.

Мария Федотова

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