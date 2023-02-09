Долгам обеспечили длину

Сроки обеспеченного кредитования — по автокредитам и ипотеке — выросли по итогам 2022 года. Так банки пытаются привести долговую нагрузку заемщиков в соответствие с новыми регуляторными нормами. Параллельно возрастают и риски дефолтов: чем длиннее сроки займа, тем сложнее в условиях кризиса прогнозировать доходы заемщика. Тем не менее в этом году банкиры ожидают сохранения тенденции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В декабре 2022 года средний срок обеспеченных кредитов обновил максимум за четыре года, следует из данных ОКБ. Так, средний срок автокредита достиг 65 месяцев, увеличившись за год на 7 месяцев. Срок ипотечного кредита составил 265 месяцев, прибавив за год 35 месяцев. Вместе с тем средний срок необеспеченных потребительских кредитов в обозреваемый период оставался в коридоре 26–30 месяцев, завершив 2022 год на отметке 27 месяцев.

Казалось бы, высокая макроэкономическая неопределенность должна заставлять банки сокращать сроки кредитования. Однако удлинение срока договора снижает ежемесячный платеж и позволяет сохранить показатель долговой нагрузки (ПДН, отношение ежемесячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) в рамках допустимых лимитов, поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

При этом речь идет об уменьшении ежемесячных платежей, тогда как общая сумма задолженности с учетом процентов, а также дополнительных услуг (таких как финансовая защита) только увеличивается, подчеркивает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Тренд подтверждают в кредитных организациях. В автокредитования средний срок кредитов растет органически, отмечают в Росбанке. Это связано в первую очередь с ростом нагрузки на платежеспособность клиентов и желанием снизить затраты на кредит. Чем дольше срок кредита, тем выше вероятность возникновения просрочки, признают в банке, хотя «пока ее уровень находится на приемлемом для отрасли уровне».

По данным «Скоринг бюро», по итогам декабря 2022 года портфель просроченной задолженности сроком более 90 дней в сегменте автокредитования составил 55,8 млрд руб., а количество просроченных кредитов достигло 1,7 млн шт. Однако это составляет примерно 5% от совокупного портфеля автокредитов как в денежном, так и в количественном выражении (см. “Ъ” от 6 февраля). По данным ЦБ, объем просроченных кредитов сравним по величине с объемом просроченных автокредитов (55,4 млрд руб.), однако в общем портфеле их доля значительно меньше — всего 0,4%. Причем на начало прошлого года она составляла 0,5%.

В 2023 году сроки кредитов продолжат расти, как минимум в сегменте обеспеченного кредитования, подтверждают сохранение тренда банкиры. В этом году можно ожидать снижения среднего срока необеспеченных кредитов в связи с внедрением макропруденциального лимита на кредитование сроком более пяти лет, говорят в ВТБ. «Что касается выдачи "длинных" необеспеченных кредитов, то в данном случае ЦБ регулирует этот вопрос, поэтому банки не будут увеличивать сроки кредитования, чтобы не сталкиваться с большими рисками»,— поясняют в Росбанке.

Уже в январе банки сократили кредитование на фоне ужесточения регулирования (см. “Ъ” от 8 февраля). ЦБ еще в 2021 году обратил внимание на увеличение срока кредитов в необеспеченном сегменте, отмечает напоминает Константин Бородулин: в конце 2022 года были установлены макропруденциальные меры для регулирования длительности сроков кредитов и долговой нагрузки потребителей, под которые попадает до 10% от всех необеспеченных кредитов физлицам.

Полина Трифонова