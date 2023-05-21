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Коммерсантъ FM
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FT: власти Польши стремятся сохранить поддержку фермеров после проблем из-за импорта украинского зерна

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) пытается сохранить голоса фермеров в преддверии осенних выборов в парламент. Доверие сельскохозяйственного сектора к властям пошатнулось из-за проблем, вызванных отменой тарифов на ввоз в ЕС украинской агропродукции, сообщает Financial Times.

Издание напоминает, что после начала военных действий на Украине ЕС отменил тарифы на импорт украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции, чтобы обеспечить доставку продовольствия на мировые рынки. Весной Варшава в одностороннем порядке запретила импорт некоторых украинских продовольственных товаров после протестов местных фермеров, понесших большие убытки из-за перенасыщения рынка.

В конце апреля Польша сняла запрет после достижения соглашения с Брюсселем. Руководство ЕС разрешило импорт украинского зерна только при условии, что оно гарантированно будет перенаправлено странам Африки или по другим направлениям.

ЕС также предложил польским фермерам компенсацию в размере около €100 млн и согласился на требование Польши провести дополнительное исследование влияния украинской сельскохозяйственной продукции на рыночную обстановку.

Как отмечает издание, фермеры традиционно являются основой электората консервативной партии «Право и справедливость», но они все чаще критикуют власти, после того как дешевое украинское зерно наводнило местный рынок. При этом ПиС, согласно последним соцопросам, все еще поддерживает большинство жителей сельской местности, передает Financial Times.

В FT отмечают, что главным соперником ПиС в фермерской среде может выступить правая партия «Конфедерация», которая выступает за традиционные семейные ценности и либерализм в экономике. Кроме того, за поддержку сельского электората поборется ассоциация Agrounia, которая организовывала протесты фермеров и недавно зарегистрировалась в качестве политической партии, сообщает FT.

2 мая Еврокомиссия запретила экспорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в приграничные Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Все пять государств, в свою очередь, обязались снять аналогичные запреты, которые ранее были введены ими самостоятельно. Поставки были ограничены из-за того, что импорт украинских зерновых вредил хозяйству местных фермеров, утверждали власти.

Эрдни Кагалтынов

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