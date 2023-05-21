Полиция Германии расследует возможное отравление двух российских журналисток

Полиция Берлина изучает симптомы отравления двух российских журналисток, которые участвовали в конференции в Германии, организованной Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) в конце апреля. Как сообщила газета Welt со ссылкой на данные полиции, было возбуждено уголовное дело.

Издание называет двух участниц конференции в Берлине «оппозиционными российскими журналистками». Девушки пожаловались на проблемы со здоровьем: одна из них сообщила о подозрении на отравление. Никакой другой информации в полиции не предоставили. Имя первой журналистки неизвестно. По данным Welt, симптомы отравления у нее могли проявиться еще до мероприятия. Позднее она обратилась в берлинскую клинику Charite, куда был госпитализирован после отравления в 2020 году политик Алексей Навальный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Арно (Будаева)

Фото: @natalia.budaeva Наталья Арно (Будаева)

Фото: @natalia.budaeva

Вторая журналистка — Наталья Арно (Будаева), директор фонда «Свободная Россия» (признан в РФ нежелательным), некоммерческой организации, базирующейся в США. 15 мая она написала в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной) о «странных симптомах» и «острой боли», которые почувствовала после участия в форуме. Наталья Арно предположила, что «возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом». Журналистка рассказала, что почувствовала недомогание после того, как зашла в свой номер в отеле, дверь которого по неизвестной ей причине была приоткрыта. По ее словам, через две недели после происшествия из симптомов у нее оставалось только онемение.

Анастасия Ларина