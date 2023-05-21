Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Германии расследует возможное отравление двух российских журналисток

Полиция Берлина изучает симптомы отравления двух российских журналисток, которые участвовали в конференции в Германии, организованной Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) в конце апреля. Как сообщила газета Welt со ссылкой на данные полиции, было возбуждено уголовное дело.

Издание называет двух участниц конференции в Берлине «оппозиционными российскими журналистками». Девушки пожаловались на проблемы со здоровьем: одна из них сообщила о подозрении на отравление. Никакой другой информации в полиции не предоставили. Имя первой журналистки неизвестно. По данным Welt, симптомы отравления у нее могли проявиться еще до мероприятия. Позднее она обратилась в берлинскую клинику Charite, куда был госпитализирован после отравления в 2020 году политик Алексей Навальный.

Наталья Арно (Будаева)

Наталья Арно (Будаева)

Фото: @natalia.budaeva

Наталья Арно (Будаева)

Фото: @natalia.budaeva

Вторая журналистка — Наталья Арно (Будаева), директор фонда «Свободная Россия» (признан в РФ нежелательным), некоммерческой организации, базирующейся в США. 15 мая она написала в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной) о «странных симптомах» и «острой боли», которые почувствовала после участия в форуме. Наталья Арно предположила, что «возможно, была отравлена нервно-паралитическим веществом». Журналистка рассказала, что почувствовала недомогание после того, как зашла в свой номер в отеле, дверь которого по неизвестной ей причине была приоткрыта. По ее словам, через две недели после происшествия из симптомов у нее оставалось только онемение.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...