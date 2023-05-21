Bloomberg: экспорт российских энергоносителей в Азию резко вырос на фоне жары в регионе

Экспорт российских угля и природного газа в страны Азии резко вырос в 2023 году. Также в марте и апреле экспорт российского мазута увеличился до рекордных значений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. Агентство отмечает, что уголь, природный газ и мазут используют для выработки электроэнергии.

По данным Kpler, в апреле объем добычи российского угля составил 7,46 млн тонн, что почти на треть больше результата апреля 2022 года. Также поставки российского сжиженного природного газа СПГ в Азию выросли после того, как цены на этот энергоноситель снизились с рекордных значений.

По мнению аналитиков Bloomberg, закупка энергоносителей у России показывает снижение влияния Белого дома. «Спрашивают себя: предпочел бы я рискнуть поссориться с США или отказаться от крутых скидок на энергоносители? Когда на столе стоит выгодная сделка, как более бедные страны могут позволить себе сказать ”нет"?»— сказал Джон Дрисколл, директор JTD Energy Services Pte в Сингапуре.

По оценкам Bloomberg, Китай и Индия — лидеры по закупкам российского угля, газа и мазута. В апреле на их долю суммарно пришлись две трети российского угля, направленного в Азию. Большой объем закупили Южная Корея, на которую пришлись 15% поставок, а также Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка, данные по которым агентство не уточняет. Аналитики Bloomberg в будущем ожидают роста импорта в Бангладеш, Пакистан и Шри-Ланку, а также на Ближний Восток.

Как пишет Bloomberg, стимул для закупок российских энергоносителей вырастет из-за формирующегося погодного явления Эль-Ниньо. Ранее власти Вьетнама предупредили о возможной нехватке электроэнергии в мае, в Мьянме также борются с перебоями в электроснабжении.

Bloomberg отмечает, что грядущее лето в Азии может стать самым жарким за историю наблюдений. На этом фоне власти стран региона пытаются закупить необходимый объем энергоносителей для работы электрогенераторов.

Олеся Павленко