Генсек ООН Гутерриш: страны G7 получили от МВФ помощи в восемь раз больше, чем Африка

Международный валютный фонд выделил в виде специальных прав заимствования $650 млрд. Африка получила из этой суммы $34 млрд, а страны G7 — в восемь раз больше: $280 млрд. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш на полях саммита G7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gilbert Bellamy, Reuters Фото: Gilbert Bellamy, Reuters

SDR (специальные права заимствования) — безналичное платежное средство МВФ, которое составляют из нескольких ведущих мировых валют. Крупнейшее в истории фонда расширение средств МВФ было в августе 2021 года.

«МВФ выделил $650 млрд США в виде специальных прав заимствования, или SDR, во время пандемии, по сути создав деньги из ничего. Страны G7 с населением 772 млн человек получили $280 млрд. Африканский континент с населением 1,3 млрд человек получил $34 млрд»,— сообщил господин Гутерриш (цитата по «Прайму»).

Как подчеркнул Антониу Гутерриш, «это было сделано по правилам, но с моральной точки зрения в самих правилах есть что-то в корне неправильное». Обращаясь к лидерам стран G7, он заявил, что «богатые страны не могут игнорировать тот факт, что более половины мира — подавляющее большинство стран — переживает глубокий финансовый кризис».

По его словам, 52 страны попали в долговой кризис, находятся на грани долгового кризиса или сталкиваются с чрезвычайно дорогим рыночным финансированием. При этом страны со средним уровнем дохода, в том числе малые островные развивающиеся государства, за редким исключением не имеют права на льготное финансирование.

Анастасия Ларина