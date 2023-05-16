Россия восстанавливает маршруты

Авиакомпания «Азимут» открыла продажу билетов в Грузию. Например, уже 19 мая можно улететь в Тбилиси из Москвы за 17,5 тыс. руб. Время в пути составит около четырех часов. Ранее Тбилиси выдал разрешение на полеты первой российской авиакомпании. Вскоре число перевозчиков должно расшириться. Кто будет летать в Грузию? И смогут ли авиакомпании удовлетворить спрос? Разбиралась Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый за последние четыре года полет из Москвы в Тбилиси запланирован уже на пятницу, 19 мая. «Азимут» намерен летать между городами ежедневно. В дальнейшем число рейсов дополнительно увеличится за счет грузинского перевозчика, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Росавиация пока выдала допуски на семь рейсов в неделю из аэропорта Внуково. Сейчас получит разрешение теперь уже от российской стороны грузинская авиакомпания, тоже на семь еженедельных полетов. Спрос гигантский. Перелеты будут осуществлять на небольших самолетах Sukhoi Superjet 100».

До запрета на полеты в Грузию только российские компании перевозили туда порядка 900 тыс. пассажиров в год. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, сейчас спрос может оказаться выше, так как, во-первых, число международных направлений значительно сократилось, во-вторых, некоторые туристы могут рассмотреть Грузию как промежуточный хаб.

Правда не во всех случаях это будет возможно, подчеркнул главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин: «Аэропорт Тбилиси абсолютно не является хабом, он достаточно маленький. Из него Georgian Airways летают по трем или четырем европейским направлениям.

Конечно, это не альтернатива, например, Стамбулу или Дубаю, потому что просто несопоставимые масштабы.

Вместе с тем в Кутаиси летает, например, венгерская Wizz Air, которая осуществляет рейсы и в Абу-Даби, и в Рим, и в Дортмунд, и в Барселону, и в Будапешт, и в Краков, и в Варшаву. Так что теоретически если долететь до Тбилиси, а потом доехать до Кутаиси, то оттуда можно улететь».

Рейсы в Тбилиси «Азимут» будет выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100. Их вместимость, впрочем, может разочаровать туроператоров, так как каждый лайнер насчитывает порядка 100 мест. Отправить в Грузию другие самолеты, например, те, что были спешно внесены в российский реестр в прошлом году, вряд ли возможно, отметил главный редактор портала InfraNews Алексей Екимовский:

«Конечно, это будут лайнеры отечественного производства, которые не связаны никакими обязательствами с зарубежными лизинговыми компаниями или производителями. С полетами на других типах самолетов, в том числе Boeing и Airbus, наверное, никто рисковать не будет.

Если у самолета осталась так называемая двойная регистрация, когда он уже переведен в российский реестр, но не выведен из зарубежного, то могут возникнуть юридические сложности и риск остановки эксплуатации такого судна».

Всего заявки на полеты в Тбилиси, Батуми и Кутаиси отправили пять авиакомпаний, сообщили в Минэкономики Грузии. Евросоюз, в свою очередь, уже призвал Грузию присоединиться к существующим ограничениям в отношении Москвы и не пускать российские самолеты. Об угрозе вторичных санкций республику предупредили и в США.

Впрочем, и в самой Грузии нет однозначной реакции. Так, президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала возобновление перелетов на фоне военных действий России на Украине, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили, наоборот поддержал снятие запрета.

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