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Байден в книге посетителей Музея мира в Хиросиме призвал к избавлению мира от ядерного оружия

Президент США Джо Байден наряду с другими лидерами G7 оставил запись в книге посетителей Музея мира в Хиросиме, который посвящен жертвам американской атомной бомбардировке 1945 года. В книге он заявил о необходимости в избавлении мира от ядерного оружия. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, США располагают самым большим арсеналом развернутых ядерных боеголовок.

«Пусть истории этого музея напоминают всем нам о наших обязательствах по построению мирного будущего. Давайте вместе продолжим добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Сохраняйте веру!»,— написал господин Байден. Записи лидеров G7 приводятся на сайте МИД Японии.

В Хиросиме проходит саммит G7. 19 мая лидеры стран объединения посетили Парк мира, где находится музей и мемориал, посвященные жертвам атомной бомбардировки. Джо Байден стал вторым американским лидером, который посетил Хиросиму. До этого в город приезжал Барак Обама. В Белом доме, отвечая на вопрос о том, будет ли господин Байден извиняться за бомбардировку, только отмечали, что президент США не будет выступать с заявлением в Мемориальном парке мира. Господин Обама отказывался извиняться за события Второй мировой войны.

Хиросима 6 августа 1945 года подверглась американской атомной бомбардировке. Вместе с Нагасаки они стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. При атаке погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс.

О саммите — в материале «Ъ» «"Семерка" рассемерилась».

Леонид Уварчев

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