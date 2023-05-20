Якобы тату: третий коллаб Hublot и Максима Буши

Максим Буши, основатель лондонского тату-ателье Sang Bleu (ныне оно работает также в Лос-Анжелесе и Цюрихе), и часовая марка Hublot сотрудничают с 2016 года. Несмотря на всю символичность подобных альянсов, обычно сводящихся к размещению логотипа партнера на циферблате, семь лет назад Буши удалось создать нечто новое — а именно, вдохновленную «Витрувианским человеком» Леонардо да Винчи трехмерную геометрию круглого часового корпуса Hublot Big Bang. Запущенная на недавнем Salone del Mobile в Милане третья коллаборация марки с Буши интересна тем, что объектом дизайнерских экспериментов впервые стал бочкоообразный корпус Spirit of Big Bang, отличающийся плавными изгибами для более удобного положения часов на запястье. Часы диаметром 42 мм и толщиной 15,7 мм также обладают трехмерным дизайном.

Характерные для татуировок Буши шестиугольники, ромбы и треугольники появляются и перекрываются, играя с рельефом и глубиной через чередование полированных и сатинированных, гравированных и точеных, скошенных и ограненных поверхностей. Часы Spirit of Big Bang Sang Bleu, оснащенные автоматическим скелетированным механизмом хронографа, выйдут в трех лимитированных сериях: 200 экземпляров — из титана, в 200 — из черной керамики, 100 — из розового золота King Gold. Кроме того, в корпусах из титана и King Gold анонсированы две ювелирные версии, инкрустированные 180 бриллиантами общим весом около 2,4 кар.