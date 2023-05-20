Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Якобы тату: третий коллаб Hublot и Максима Буши

Максим Буши, основатель лондонского тату-ателье Sang Bleu (ныне оно работает также в Лос-Анжелесе и Цюрихе), и часовая марка Hublot сотрудничают с 2016 года. Несмотря на всю символичность подобных альянсов, обычно сводящихся к размещению логотипа партнера на циферблате, семь лет назад Буши удалось создать нечто новое — а именно, вдохновленную «Витрувианским человеком» Леонардо да Винчи трехмерную геометрию круглого часового корпуса Hublot Big Bang. Запущенная на недавнем Salone del Mobile в Милане третья коллаборация марки с Буши интересна тем, что объектом дизайнерских экспериментов впервые стал бочкоообразный корпус Spirit of Big Bang, отличающийся плавными изгибами для более удобного положения часов на запястье. Часы диаметром 42 мм и толщиной 15,7 мм также обладают трехмерным дизайном.

Характерные для татуировок Буши шестиугольники, ромбы и треугольники появляются и перекрываются, играя с рельефом и глубиной через чередование полированных и сатинированных, гравированных и точеных, скошенных и ограненных поверхностей. Часы Spirit of Big Bang Sang Bleu, оснащенные автоматическим скелетированным механизмом хронографа, выйдут в трех лимитированных сериях: 200 экземпляров — из титана, в 200 — из черной керамики, 100 — из розового золота King Gold. Кроме того, в корпусах из титана и King Gold анонсированы две ювелирные версии, инкрустированные 180 бриллиантами общим весом около 2,4 кар.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...