В Димитровграде начнут производить навесную и прицепную сельхозтехнику на замену европейской

Компания «Полесье Машстрой» на территории димитровградского индустриального парка «Мастер» (Димитровград Ульяновской области) начнет уже в этом году производство навесной и прицепной сельскохозяйственной техники — белорусских сеялок, опрыскивателей, плугов, борон и т.д. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских, отметив, что «провел переговоры с соучредителями ГК «Полесье» и ООО «Полесье Машстрой» Петром Кивака и Дмитрием Поляковым».

По словам губернатора, компания уже имеет статус резидента территории опережающего развития (ТОР), в связи с чем ей будут предоставлены соответствующие налоговые льготы и преференции.

В пресс-службе губернатора назвали предприятие «новым российско-белорусским производством».

По данным Kartoteka.ru, компания «Полесье Машстрой» (ООО) зарегистрирована в Димитровграде в июне 2020 года. Ее учредители — пять физических лиц: Вячеслав Гнутов (15%, он же директор предприятия), Андрей Гольцман (15%), Владимир Кивака (15%), Петр Кивака (15%) и Дмитрий Поляков (40%). Вячеслав Гнутов также является руководителем и владельцем ООО «Полесье Логистик» (Димитровград) и директором ООО «Полесье ДГ» (Димитровград). Дмитрий Поляков был ранее владельцем и совладельцем 18 предприятий различного профиля в разных городах России, в т.ч. в Москве. Владимир Кивака и Петр Кивака также являются соучредителями компании «Полесье ДГ»). Компания «Полесье ДГ» производит в Димитровграде детские игрушки, также являясь резидентом ТОР, основной пакет в 49% в ней принадлежит компании «Полесье» (ООО, производство игрушек, г. Смоленск), 99% которой принадлежит белорусской компании совместному ООО «ПП Полесье» (Республика Беларусь, г. Кобрин).

Директор ООО «Полесье Машстрой» Вячеслав Гнутов сказал «Ъ-Волга», что белорусское предприятие СООО “ПП Полесье” к этому проекту не имеет отношения», инвесторы, по его словам, — физические лица: «Четыре предпринимателя республики Беларусь и один российский предприниматель (имеется в виду Вячеслав Гнутов. — “Ъ”) решили создать совместное предприятие».

По словам господина Гнутова, объем инвестиций в части капитальных вложений в оборудование составляет 230 млн руб., будет создано 50 рабочих мест, согласно проекту, предполагается производить в перспективе до 45 видов техники.

На первом этапе производство будет крупноузловым из комплектующих, которые будут поставляться из Белоруссии. Называть конкретных поставщиков комплектующих господин Гнутов отказался, заметив, что у них «есть партнерская белорусская компания». По словам директора, «техника будет производиться по конструкторским разработкам белорусской компании, а также в дальнейшем планируется производить продукцию по своим разработкам». Срок окупаемости проекта — 5 лет. Сообщать планируемый объем производимой продукции господин Гнутов также отказался, назвав это «преждевременным», в то же время он заметил, что производимая техника будет поставляться как для Ульяновской области, так и по всей России. Компания, по его мнению может занять долю российского рынка навесной и прицепной сельхозтехники в пределах «более двух процентов, но менее 30%».

Первый вице-премьер облправительства Марина Алексеева заметила, что все это оборудование «раньше импортировалось из Европы, а теперь будет производиться у нас».

Сергей Титов, Ульяновск