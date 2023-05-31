Бриллиантовые капли

Сотрудничество крупных брендов со знаменитыми художниками за последние годы стало общепринятым в модной индустрии. Настало время и ювелирным дизайнерам объединить усилия с представителями арт-мира для создания новых образов и неожиданных ассоциаций. Специально для благотворительного аукциона фонда «Друзья» ювелирная компания Alrosa Diamonds совместно с художницей Марией Серебряковой представила скульптурную композицию из стали и бетона, в которую инсталлируются бриллиантовые серьги из белого золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Серебрякова и Alrosa Diamonds создали композицию «Капли» для благотворительного аукциона

Фото: Alrosa Diamonds Мария Серебрякова и Alrosa Diamonds создали композицию «Капли» для благотворительного аукциона

Фото: Alrosa Diamonds

Живописец, график и скульптор Мария Серебрякова создает метафизические ландшафты-фантазии, большие плоскости которых оставляет пустыми. Работы художницы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи и ММОМА (Москва), Русского музея (Санкт-Петербург), MoMA (Нью-Йорк, США), Stedelijk Museum (Амстердам), Художественного музея Зиммерли при Университете Ратгерс (Нью-Брансуик, США) и других крупных музеев мира. А в прошлом году британское издательство Phaidon выпустило книгу «Great Women Artists», посвященную выдающимся женщинам-художницам последних пяти столетий. И Мария Серебрякова стала одной из них, вместе с Фридой Кало, Марлен Дюма, Джорджией О’Кифф, Ли Краснер, Яйои Кусамой и другими.

Для совместного проекта с Alrosa Diamonds художница создала скульптурную композицию «Капли» из стали и бетона, частью которой стали серьги из белого золота с бриллиантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Художница Мария Серебрякова в своей мастерской Фото: Alrosa Diamonds Мария Серебрякова и эскиз композиции «Капли» Фото: Alrosa Diamonds Следующая фотография 1 / 2 Художница Мария Серебрякова в своей мастерской Фото: Alrosa Diamonds Мария Серебрякова и эскиз композиции «Капли» Фото: Alrosa Diamonds

Работа продолжает серию абстрактных скульптур Марии Серебряковой TD (Tear Drops), в которой двумерные формы при взгляде на них с различных ракурсов то исчезают, превращаясь в линию, то раскрываются в полном объеме. «Капли» — это интерьерная композиция высотой около 50 см с основой в виде бетонного параллелепипеда, на котором крест-накрест установлены две плоскости из черненой стали в форме капель. Рядом с ними, дополняя геометрическую композицию, расположились серьги Alrosa Diamonds, созданные по эскизу художницы в единственном экземпляре. Серьги вырезаны из пластины белого золота, инкрустированы бриллиантами и формой точно повторяют стальные «капли». Места для крепления бриллиантов на золотых пластинах серег также имеют форму капель, бриллианты внутри них установлены в технике ручной корнеровой закрепки. Серьги можно легко снять с пьедестала и надеть, а после вернуть на место, восстановив целостность арт-объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композиция «Капли» от Марии Серебряковой и Alrosa Diamonds

Фото: Alrosa Diamonds Композиция «Капли» от Марии Серебряковой и Alrosa Diamonds

Фото: Alrosa Diamonds

Созданные Марией Серебряковой и Alrosa Diamonds «Капли» станут участником благотворительного аукциона фонда «Друзья». Все вырученные средства от продажи скульптуры будут направлены на развитие Московской школы профессиональной филантропии и платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.

Сергей Данилян