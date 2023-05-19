Полиция проверяет факт исполнения песни Верки Сердючки в караоке-клубе Краснодара

Полиция организовала проверку после появления в Сети видео исполнения песни Верки Сердючки (украинский артист Андрей Данилко) в караоке-клубе Краснодара. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На кадрах — группа молодых людей поет песню «Ще не вмерла Украина». Ролик публикует Telegram-канала Shot, отмечая, что сотрудники заведения не смогли объяснить появления данного трека в плейлисте.

Напомним, Ленинский районный суд города Краснодара признал виновными Алексея и Олесю Овчинниковых в мелком хулиганстве. Инцидент произошел в краснодарском ресторане, Олеся Овчинникова и ее знакомая обсуждали события на Украине, в связи с чем возник конфликт с другими посетителями.

Олег Исаев

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