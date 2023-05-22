Хватит ли погон на всех инвесторов

Баланс рисков при реализации инвестпроектов в РФ и способы господдержки для их компенсации не будут значимо различаться в зависимости от отрасли. Такие выводы можно сделать, изучив письма «Роскосмоса» в Минэкономики, Минпромторг и Минфин от 15 мая с просьбой согласовать сроки создания нормативной базы для стимулирования частных инвестиций в космос. Инструменты уже известны — это, в частности, возможность наладить производство техники и объектов космической инфраструктуры в рамках ГЧП, концессий и соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК; гарантируют неизменность регуляторных условий и компенсацию части затрат на проекты). Дополняют список широкие налоговые льготы (по НДС, НДФЛ, соцвзносам, налогам на прибыль и на имущество, а также инвестиционный налоговый вычет) и льготные кредиты. Заниматься инвесторам предлагается развитием инфраструктуры, запуском спутниковых группировок связи (в том числе аналога системы спутниковой связи Starlink) и разработкой и производством малых спутников для дистанционного зондирования Земли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Приток частных инвесторов в до сих пор закрытую отрасль, однако, сопряжен со многими рисками. Рассчитывать на приток случайных частных инвестиций в сектор вряд ли приходится, несмотря на надежды властей увидеть в числе партнеров даже иностранный бизнес. Вероятнее всего, к проектам подключатся «понятные» государству организации — как поставщики по гособоронзаказу, уже способные работать с учетом ограничений, которых становится все больше. Так, космоинвесторы наверняка столкнутся с ограничениями на импортные ПО и электронику, а также с повышенными требованиями к защите каналов связи.

К тому же потенциальные инвесторы в «российский Starlink» вряд ли забудут о судьбе в РФ частного телевидения или ужесточении контроля в когда-то коммерческой геологоразведке. Казалось бы, предлагаемые инструменты, особенно СЗПК, должны защищать частные деньги от таких рисков, но хватит ли инициаторам проектов воображения вписать в соглашения об инвестициях обязательство государства защитить «российский Starlink» от повторения судьбы НТВ, а государству — подписать такие соглашения, вопрос открытый, как и то, готово ли государство балансировать интересы безопасности и коммерческие интересы.

Более того, профессионализация самих инвесторов, склонных теперь смотреть не на компании и проекты, а только на потенциальные прибыли, может спровоцировать развитие конкуренции за капитал между отраслями, что вряд ли пойдет на пользу экономике в целом и особенно таким «полуоткрытым» отраслям, как космос.