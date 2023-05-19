Австралия ввела санкции против Уральского банка реконструкции и развития

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) попал в расширенный санкционный список Австралии. В пресс-службе банка «Ъ-Урал» заявили, что данные санкции не окажут никакого влияния на деятельность банка, поскольку УБРиР не держал активов и обязательств в Австралии и не проводил финансовые операции на территории этой страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«УБРиР работает в обычном режиме. Для клиентов банка никаких изменений не произойдет. Платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях банка, так и круглосуточно онлайн. Все операции проходят как обычно»,— добавили в пресс-службе.

Всего под санкции Австралии попали 21 организации, в том числе пять банков, и троих граждан РФ. Среди них помощник президента России Максим Орешкин, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, банки «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», МТС-банк.

Санкции в отношении УБРиР ранее вводили США, Канада и Великобритания.

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