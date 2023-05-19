Дело о реконструкции Мавританского дома в Краснодаре отправлено на новое рассмотрение

Четвертый кассационный суд встал на сторону собственников особняка на улице Пушкина в Краснодаре, более известный как Мавританский дом. Инстанция отменила решение Октябрьского районного суда Краснодара и апелляцию Краснодарского краевого суда. Об этом сообщает портал 93.RU со ссылкой на одного из собственников квартиры, расположенной в старинном особняке.

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Суд, по словам собственницы, отметил, что в материалах отсутствовали документы осмотра дома и не было оценки дома до приватизации.

Напомним, Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края подавало в суд на собственников квартир с требованием провести за свой счет проектно-изыскательские работы и лицензировать компанию, которая проведет реставрацию.

Приватизация квартир в данном доме началась в начале 2000-х годов. Собственники не согласны реставрировать дом за свой счет. При этом жильцы получают штрафы за то, что они не занимаются ремонтом.

По легенде, архитектор Иван Рымаревич-Альтманский построил Мавританский дом в 1910–1912 годы в память об умершей возлюбленной, которая была грузинской княжной. В 1981 году особняк признали памятником архитектуры.

Олег Исаев

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