Сотрудницу заповедника уволили за прогул во время проводов мобилизованных родственников

Суды восстановили на работе ведущего научного сотрудника научного отдела Башкирского государственного природного заповедника Василю Яныбаеву, которую уволили в связи с отсутствием на рабочем месте без уважительных причин.

В материалах Верховного суда Башкирии сообщается, что 28 сентября прошлого года в деревне Саргая Бурзянского района прошел митинг, посвященный проводам мобилизованных на военную службу сельчан. По словам замдиректора заповедника, директор распорядился, чтобы сотрудники, чьи родственники попали под мобилизацию, занимались их проводами. Среди мобилизованных оказались трое племянников Васили Яныбаевой. После митинга она выехала в Белорецк, приобрела теплую одежду и, передав ее родственникам, вернулась на работу. 12 октября ей сообщили, что двумя днями ранее ее уволили.

Госпожа Яныбаева посчитала увольнение незаконным. В суде она сообщила, что 28 сентября она отсутствовала на рабочем месте с устного разрешения руководства и по уважительной причине — провожала племянников на военную службу.

Василя Яныбаева просила восстановить ее в должности, взыскать с заповедника средний заработок в размере 23 тыс. руб. за время вынужденного прогула в октябре-декабре и 35 тыс. руб. компенсации морального вреда. Белорецкий межрайонный суд восстановил ее на работе и взыскал с ответчика 80 тыс. руб. в качестве упущенной зарплаты и 10 тыс. руб. компенсации.

Заповедник подал апелляционную жалобу, в которой указал, что истец не подавала заявление на отгул и не объяснила причину, по которой она этого не сделала. Позднее директор заповедника, депутат Курултая Башкирии Айнур Биембетов отозвал жалобу.

Влада Шипилова

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