Голикова: минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2022 году девять регионов не достигли показателей по снижению бедности. В четырех регионах за прошлый год уровень бедности вырос. Как сообщила госпожа Голикова, во все последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличиваться опережающими темпами. Кроме того, в этом году правительство создаст реестр нуждающихся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы приняли решение, и такое решение поддержано президентом и председателем правительства, решение о том, что и во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами»,— сказала госпожа Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда. При этом она отметила, что это потребует другой идеологии по заработной плате в бюджетной сфере.

По словам госпожи Голиковой, за 2022 год уровень бедности вырос в Хакасии, Ингушетии, Адыгее и Тыве. Не достигли показателя по снижению бедности Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Северной Осетии—Алании, Коми, Оренбургской области и Ненецком автономном округе.

С 1 января 2024 года должен заработать реестр нуждающихся граждан. Он будет создан совместно с налоговой службой, МВД, и позволит соотнести данные о нуждающихся, которые есть у Минтруда, с показателями Росстата.

По данным Росстата, 11% населения России получают доходы ниже прожиточного минимума. Самые бедные регионы: Ингушетия, Тыва, Калмыкия, Алтай, Еврейская автономная область Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Бурятия, Чечня, Курганская область.

Анастасия Ларина