В Хиросиме прошли протесты против саммита G7

Сотни человек уже несколько дней протестуют в Хиросиме против проведения саммита G7, который пройдет в японском городе с 19 по 21 мая. Протестующие считают, что подвергшийся атомным бомбардировкам город нельзя использовать в политических целях. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Androniki Christodoulou, Reuters Фото: Androniki Christodoulou, Reuters

Протесты начались еще 15 мая. Тогда около 100 протестующих собрались перед Мемориалом мира, также известным как купол атомной бомбы, в Мемориальном парке мира, который будет закрыт до понедельника из-за саммита.

Протестующие, в том числе студенты университетов и члены семей жертв атомной бомбардировки, держали в руках плакаты с лозунгами «Нет саммиту G7» и «Конференция на тему войны». Протестующие выкрикивали лозунги «Никаких переговоров между японскими и американскими лидерами» и «Вывод военных баз США из Японии».

Другие жители Хиросимы, наоборот, поддерживают саммит. Житель Хиросимы Рё Мияхара посмеялся над ними. «Эти люди полностью игнорируют историю. Причина бомбардировки Хиросимы в том, что Хиросима раньше была "военной столицей"»,— сказал он, передает teleSUR.

Опрос Kyodo News среди выживших после атомной бомбардировки, проведенный ранее в этом году, показал, что хотя 88,3% респондентов одобрили выбор проведения саммита в этом городе, более двух третей также заявили, что они не думают, что саммит приведет к какому-либо ощутимому прогрессу в вопросе борьбы с ядерным оружием.

Анастасия Ларина