«Дочка» кубанской компании «Тавинко» планирует производить вино в Северной Осетии к 2028 году

Дочернее предприятие Таманской винной компании («Тавинко») «Виноградарь Кавказа» планирует запустить производство вина в Северной Осетии из местного винограда к 2028 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Виноградаря» Генриха Багаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Виноградники компании расположатся в Моздокском районе. К настоящему времени предприятие высадило виноград на площади 30 га из предусмотренных 259 га.

«Первый крупный урожай винограда планируется собрать через пять лет, и к этому времени будет построен винный завод. Планируется производство более 2 млн бутылок вина в год»,— цитирует издание заявление господина Багаты.

В будущем площадь виноградников предприятия планируют увеличить до 2,5 тыс. га. Новое производство позволит создать 84 новых рабочих места. Закупка материалов и удобрений будет проводиться у местных производителей и в других регионах России.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Виноградарь Кавказа» зарегистрировано в 2021 году во Владикавказе. Выращивание винограда является основным видом деятельности предприятия. Компанией владеет ООО «Таманская винная компания — Кубань». В 2022 году выручка предприятия составила 283 тыс. руб., чистая прибыль — 234 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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