Новая система добавила неизвестности

В воскресенье в Греции пройдут самые непредсказуемые за последние годы парламентские выборы. Новые правила их проведения таковы, что ни правящая консервативная «Новая демократия» премьера Кириакоса Мицотакиса, ни ведущая оппозиционная сила, леворадикальная коалиция «Сириза» экс-премьера Алексиса Ципраса — не могут, как раньше, рассчитывать 21 мая на убедительную победу и самостоятельное формирование правительства. Да и создать коалицию каждой из них, по оценкам экспертов, будет сложно. Это означает, что грекам наверняка придется голосовать еще раз — в начале июля, после чего и определится новый властный расклад в стране. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время выступления

Фото: Louiza Vradi, Reuters Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время выступления

Фото: Louiza Vradi, Reuters

Непредсказуемость нынешних греческих выборов во многом обязана пропорциональной системе, по которой они впервые пройдут. Победитель на сей раз не получит, как раньше, «премиального бонуса» в виде дополнительных 50 мандатов в 300-местном парламенте. Поэтому, как подсчитали эксперты, для самостоятельного формирования правительства любая партия должна получить 21 мая как минимум 46% голосов, что, по всем прогнозам, абсолютно нереально.

По данным организации Europe Elects, которая учитывает средние показатели национальных опросов, «Новая демократия» может рассчитывать на 36,6% голосов, «Сириза» — на 29,5%, а социалисты из движения ПАСОК — на 10,3%.

По позициям правящей партии сильно ударила страшная железнодорожная катастрофа, которая произошла в ночь на 1 марта близ города Лариса — в ней погибли 57 человек, большинство из которых были студентами.

Ответственность за трагедию многие греки возложили на власти, не обеспечившие должной безопасности на железных дорогах. Не забыта избирателями и прошлогодняя афера с незаконным прослушиванием греческой спецслужбой EIP телефона лидера ПАСОК Никоса Андрулакиса, итогом которой стали отставки руководителя EIP и главы администрации премьера.

Все это привело к падению рейтингов «Новой демократии»: разрыв между нею и главным конкурентом «Сиризой» сократился одно время до 3–4%. В последние недели, правда, партии премьера удалось несколько увеличить отрыв от главного преследователя. Произошло это во многом потому, что разочарованные властями греки повернулись не к коалиции леворадикалов, а к более мелким партиям либо перешли в ряды политических абстинентов.

Тем не менее даже в случае победы 21 мая партия премьера Мицотакиса вряд ли сможет сформировать правительство. Своих мандатов ей явно не хватит до большинства в 151 депутата, союзников на правом фланге, способных пройти в парламент, у «Новой демократии» практически нет, а «большую коалицию» двух ведущих партий обе категорически исключают.

Не больше шансов на формирование кабинета и у «Сиризы». Хотя она и не отвергает коалицию с социалистами из ПАСОК, до необходимого большинства в парламенте они даже вместе не дотягивают.

«Впервые за последние несколько избирательных циклов в Греции опросы не показывают, что какая-то из партий может одержать уверенную победу и самостоятельно сформировать правительство. Коалиции же в Греции не в моде, хотя и не являются невозможными»,— констатирует в своем анализе предстоящих греческих выборов Международный институт ближневосточных и балканских исследований (IFIMES) в Любляне.

Если ни одна из двух ведущих политических сил Греции не сможет сформировать правительство по итогам выборов 21 мая, грекам придется прийти на избирательные участки еще раз. Дата возможного второго тура определена — 4 июля.

При этом новое голосование пройдет уже по старой системе, когда бонус победителю в виде дополнительных мандатов будет частично возвращен. И тогда, как подсчитали эксперты, для самостоятельного формирования правительства партии-победителю (или партиям) достаточно будет набрать 37% голосов. А это, судя по рейтингам, достижимо как для партии премьера, так и для возможной левой коалиции «Сиризы» и ПАСОК.