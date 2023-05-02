Правящая партия пострадала в катастрофе

Во вторник, 2 мая, Верховный суд Греции приступит к рассмотрению заявок партий на участие в назначенных на 21 мая парламентских выборах, которые обещают стать самыми непредсказуемыми за последние годы. Страшная железнодорожная катастрофа в ночь на 1 марта, унесшая жизни 57 человек, сильно ударила по позициям правящей партии «Новая демократия» премьера Кириакоса Мицотакиса, а лидер главной оппозиционной силы, леворадикальной коалиции «Сириза» Алексис Ципрас уже провозгласил грядущие «большие перемены». Эксперты предсказывают, что новое правительство Греции почти неизбежно будет коалиционным, а его формирование может затянуться на месяцы. Впрочем, на позиции Афин по Украине это вряд ли скажется: Греция продолжит оказание Киеву военной помощи. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексис Ципрас и Кириакос Мицотакис

Фото: Costas Baltas / Reuters Алексис Ципрас и Кириакос Мицотакис

Фото: Costas Baltas / Reuters

Заявки на участие в греческих выборах подали до конца минувшей недели 38 партий и 10 коалиций, в том числе все шесть, представленных в нынешнем парламенте, включая две ведущие политические силы — правоцентристскую «Новую демократию» премьера Кириакоса Мицотакиса и оппозиционную леворадикальную коалицию «Сириза» экс-премьера Алексиса Ципраса. 2 мая Верховный суд страны объявит, какие партии допущены к выборам.

Указ о роспуске парламента и проведении 21 мая новых выборов президент Катерина Сакелларопулу подписала неделю назад, после встречи с премьером, который и попросил ее об этом «в связи со скорым истечением четырехлетнего мандата правительства». После этого лидер «Сиризы» Алексис Ципрас объявил: «21 мая будет светлым днем, политическое время Мицотакиса подходит к концу, наступает время больших перемен».

Нынешние выборы пройдут вскоре после страшной железнодорожной катастрофы, случившейся в ночь на 1 марта близ города Лариса в Центральной Греции. Тогда следовавший из Афин в Салоники пассажирский поезд столкнулся на полном ходу лоб в лоб с товарным составом, следовавшим по тому же пути, в результате чего оба поезда сошли с рельсов и загорелись, погибли 57 человек.

Катастрофа вызвала взрыв возмущения по всей стране, десятки тысяч греков вышли на улицы, обвинив власти в многолетнем игнорировании плачевного положения дел на железной дороге, что и привело к трагедии. Уличные протесты сопровождались забастовками во многих отраслях, парализовавшими на несколько дней всю страну. Самые мощные протесты с участием более 40 тыс. человек прошли в греческой столице под лозунгом «Это не несчастье, а преступление». Демонстрации вылились в столкновения с полицией, протестующие забрасывали стражей порядка камнями и «коктейлями Молотова», те отвечали слезоточивым газом.

Первые шаги властей, обвинивших в катастрофе вначале исключительно начальника станции, лишь усилили гнев протестующих. В результате последовали отставка профильного министра и уголовные дела на руководителей железнодорожной отрасли. А премьер Кириакос Мицотакис поклялся провести «абсолютно прозрачное расследование» и заверил: «Мы перевернем небо и землю, но улучшим состояние безопасности (на железной дороге.— “Ъ”)».

Катастрофа близ города Лариса серьезно ударила по рейтингу правящей «Новой демократии». И хотя она по-прежнему опережает в опросах своего главного конкурента «Сиризу», разрыв между ними сократился всего до 3–4%. Впрочем, популярности «Сиризе» это тоже не прибавило — ее рейтинг остался прежним. Разочарованные властями греки поворачиваются, как показывают опросы, не к коалиции леворадикалов, а к мелким партиям либо вообще переходят в ряды политических абстинентов.

С учетом этого практически все эксперты убеждены: абсолютного победителя на выборах 21 мая не будет, ибо ни одна из ведущих партий не сможет получить необходимых для самостоятельного формирования правительства 151 мандата в 300-местном парламенте. Тем более что на нынешних выборах будет возвращена пропорциональная система, и, стало быть, победитель не получит, как раньше, «премиального бонуса» из дополнительных 50 депутатских мест.

В этом случае придется проводить второй тур выборов, когда бонус победителю будет частично возвращен,— повторное голосование ориентировочно может пройти в начале июля. Именно такой сценарий предсказывает и сам нынешний премьер. «Первый тур определит, кто будет руководить страной, а второй — как руководить»,— заявил Кириакос Мицотакис.

Высказывание премьера подтверждает еще один прогноз экспертов: даже после второго тура победитель выборов вряд ли сможет сформировать правительство самостоятельно и ему придется искать поддержки у малых партий. Так что новое правительство Греции, скорее всего, станет коалиционным.

На отношениях с РФ и подходе Афин к украинскому кризису это вряд ли скажется. Греция одной из первых стала посылать оружие на Украину сразу после ввода туда российских войск. А в ходе недавнего визита в Афины украинского министра обороны Алексея Резникова руководители греческого военного ведомства заверили гостя: военные поставки будут «по возможности» продолжены, хотя модернизированные танки Leopard 2 и зенитные ракетные комплексы С-300 российского производства поставляться не будут — дабы не подрывать безопасность самой Греции.