Клятва на трубе

Лидеры стран G7 на предстоящем в конце недели саммите попробуют принять новые санкции против российского нефтегазового сектора. В числе конкретных мер, о которых написали западные СМИ,— потенциальный запрет на использование в будущем странами Европы газопроводов из России, по которым та сокращала поставки газа. За несколько иезуитской формулировкой, видимо, скрываются санкции на газопровод Ямал—Европа, по которому прежде российский газ через Польшу попадал в Германию. Поставки по этому маршруту уже год как остановлены, а Россия к тому же сама ввела санкции против польской компании—владельца трубы, что исключает ее использование «Газпромом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Здесь несколько слоев абсурда. Во-первых, поскольку сейчас поставок нет, фактически речь идет о том, что нынешние западные политики пытаются заранее помешать своим преемникам снова закупать российский газ. Во-вторых, другие страны ЕС (а в G7 входят только Германия, Франция и Италия) никто не спрашивает, хотя в теории, например, Чехия могла бы пользоваться мощностями Ямал—Европа, а европейский газовый рынок, вообще говоря, единый. Возникает вопрос, как с юридической точки зрения потенциальные немецкие санкции на Ямал—Европа могут помешать чешскому или венгерскому трейдеру забронировать мощности трубы и спокойно поставлять этот газ на общий рынок. Очевидно, в данном случае потребуются общеевропейские санкции, и неясно, поддержит ли их Венгрия.

Наконец, Ямал—Европа не единственный газопровод, по которому «Газпром» снижал поставки в Европу в 2022 году. Так, поставки через Украину упали втрое от контрактных, однако прекратить транзит по украинской территории страны G7, видимо, не предлагают. Впрочем, он грозит прерваться сам собой после истечения транзитного контракта в конце 2024 года.

Конспирологи могут допустить, что заверения европейских стран G7 в стиле «больше в жизни не куплю российский газ, мамой клянусь» призваны обеспечить нишу для поставок американского СПГ. Но тут все не так очевидно: хотя американские производители СПГ очень хотят продать свой газ в Европу и ждут долгосрочных контрактов, сами европейцы, похоже, уверены, что обойдутся и так. По данным Reuters, власти Германии в мае решили сократить мощность будущих СПГ-терминалов на Балтике вдвое, с 18 млрд до 10 млрд кубометров. Падение спроса на газ в 2022 году и де-факто сворачивание химической индустрии в Германии заставляют европейских политиков думать, что Европе вскоре не понадобится дополнительный импортный газ и после 2030 года дорогостоящие мощности по импорту СПГ превратятся в обузу. Но если этот прогноз верен, то Европе тем более не нужен будет российский газ, и тогда неясно, зачем заранее так яростно защищаться от перспектив его возвращения.