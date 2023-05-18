Окружной суд вернул на пересмотр дело о якобы нецелевых тратах Кубанского хора

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа вернул на пересмотр дело о предписании краевых властей Кубанскому казачьему хору вернуть в региональный бюджет 17,9 млн руб., использованных якобы нецелевым образом. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Кубанского казачьего хора Фото: сайт Кубанского казачьего хора

Отмененное решение кассационная инстанция направила на пересмотр в Арбитражный суд Краснодарского края. Мотивировочная часть судебного акта пока не опубликована.

«Ъ-Кубань» сообщал, что региональный департамент финансово-бюджетного надзора вменил Кубанскому хору невыполнение госзадания на показ концертных программ, неправомерные выплаты зарплат, которые были необоснованно завышены, и страховых взносов, а также необоснованное завышение цены контракта на пошив части женского костюма. С департаментом согласились суды первой и апелляционной инстанций, однако их доводы оказались недостаточными для кассации.

Ранее первый замгенерального директора учреждения Виктор Витальевич Захарченко, поясняя причины возникших претензий, рассказал «Ъ-Кубань» о бухгалтерской ошибке, «которая имела место во всех бюджетных учреждениях Краснодарского края до 2023 года». В отношении завышения зарплат руководству коллектива он сообщил, что они устанавливаются учредителем — минкультуры Краснодарского края. По неисполнению госзадания отмечал, что считает трактовку закона, примененную надзорным органом, некорректной и не соответствующей федеральным нормам, так как вменяемое неисполнение госзадания имело место в период приостановки деятельности учреждения из-за пандемии.

В начале февраля Арбитражный суд Краснодарского края признал выплаты, совершенные Кубанским казачьим хором своим сотрудникам, некорректными и отказал ему в просьбе отменить предписание казначейства о возврате в федеральный бюджет 9,3 млн руб. из президентского гранта.

Грант был получен на стимулирующие выплаты работникам коллектива за участие в творческих проектах, а также на оплату договоров с работниками, приглашенными для участия в конкретном творческом проекте. Однако учреждение направляло средства гранта в том числе на оплату отпусков, а такие выплаты к стимулирующим не относятся. По этому делу господин Захарченко пояснял, что в данном случае имело место нарушение правил бухучета, а не грубое нецелевое использование бюджетных средств, и все деньги в итоге все равно оказались у их адресатов — сотрудников Кубанского хора. Это решение Кубанский хор не обжаловал.

Михаил Волкодав

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