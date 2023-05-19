Из областного недостроя — в UP-квартал

Федеральный девелопер ГК «ФСК» Владимира Воронина завершит возведение проблемного объекта ЖК «Гамма» в Новом Девяткино вместо обанкротившегося застройщика ООО «СК "Промсервис"». Новый инвестор переименует объект в UP-квартал «Воронцовский» и построит в нем 137 тыс. кв. м жилья, планируя вложить в проект более 7 млрд рублей и сдать объект в 2026 году. Новое Девяткино остается одной из самых популярных локаций в сегменте жилья эконом-класса, подтверждают эксперты, что объясняется самой низкой ценой за квадратный метр в сравнении с другими активно застраиваемыми районами Ленобласти и ближайшим Мурино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лето 2022 года. Замороженное строительство ЖК «Гамма» в Новом Девяткино

Фото: avaho.ru / spb / Лето 2022 года. Замороженное строительство ЖК «Гамма» в Новом Девяткино

Фото: avaho.ru / spb /

Встреча дольщиков проблемного дома со строительным блоком областной администрации, представителями ГК «ФСК» и областного Госстройнадзора состоялась вчера. Обманутым гражданам представили нового застройщика в лице генерального директор ООО «УК ФСК СЗ» (филиал ГК «ФСК» в Санкт-Петербурге) Заура Агаронова, рассказавшего о деталях проекта. В состав комплекса с новым названием UP-квартал «Воронцовский» входят три 12-этажных жилых корпуса со встроенными помещениями и две подземных автостоянки. Строительство комплекса будет проходить в один этап, заверил господин Агаронов, и завершится во втором квартале 2026 года.

Возведение ЖК «Гамма» в 2014 году начинало ООО «СК "Промсервис"» Евгения Кузнецова. Для трех корпусов жилого комплекса застройщик успел привлечь средства 235 граждан. Компания должна была ввести объект в эксплуатацию в 2019 году, но он был заморожен на ранней стадии строительства (уровне котлована) в 2017 году, а в 2021 году компания была признана банкротом.

В рейтинге Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) ГК «ФСК» занимает шестое место среди крупнейших строительных компаний РФ. С ее помощью восстановлены права почти 6 тыс. граждан, это более 700 тыс. кв. м жилья, отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. В рамках процедуры банкротства ООО «СК "Промсервис"» новому инвестору были переданы полные права застройщика объекта по согласованию с Минстроем РФ. Разрешение на строительство Госстройнадзор продлил ФСК 17 мая, сообщил господин Агаронов. В ближайшее время компания намерена приступить к работам. Из общей площади будущего ЖК в 137 тыс. кв. м на восстановление прав дольщиков будет отведено 10 тыс. кв. м, уточнил руководитель филиала ФСК.

Обычно при низкой стадии готовности объекта до 80% федеральный Фонд развития территорий, отвечающий за восстановление прав обманутых дольщиков, выплачивает покупателям квартир в недостроях денежную компенсацию, средства на которые выделяют и федеральный, и региональный бюджеты. «В данном случае мы нашли решение, позволяющее не использовать бюджетные средства,— подчеркнул господин Барановский.— Новый инвестор планирует перезаключить ДДУ в этом году, и это будет уже не проблемный объект, а комфортный жилой комплекс, строительством которого будет заниматься надежная компания».

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «УК "ФСК Северо-Запад"» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в июне 2020 года. Соучредителем компании с долей 76% является Владимир Воронин — президент и собственник ООО «ГК ФСК». 24% доли в «ФСК Северо-Запад» принадлежат Кириллу Крутикову.

На встрече дольщики высказали опасение, что новый инвестор приступает к работам, а суды по банкротству бывшего застройщика продолжаются. Господин Агаронов объяснил, что закон позволяет девелоперу завершать строительство проблемного ЖК, пока идет разбирательство с предыдущим инвестором.

Тот факт, что в отношении прошлого застройщика продолжаются судебные разбирательства в рамках дела о банкротстве, не влияет на судьбу строящегося многоквартирного дома, так как к новому девелоперу уже перешли все права и обязанности прошлой компании, подтвердил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. «Банкротство предыдущего застройщика может длится значительное время из-за целого ряда обособленных споров, которые при этом могут не затрагивать ни статус земельного участка, на котором возводится многоквартирный жилой дом, ни самого объекта незавершенного строительства»,— пояснил юрист.

С коллегой согласен Артем Абрамов, управляющий партнер и основатель компании Vinder Law Office. Во-первых, в соответствии с пунктом 3.1 ст. 201.15–2 закона о банкротстве определение суда о передаче прав и обязанностей застройщика объекта долевого строительства подлежит немедленному исполнению. Во-вторых, фактически в поданных апелляционных жалобах вопрос о возврате земельного участка и объекта незавершенного строительства в конкурсную массу не поднимается. В-третьих, Минстрой РФ дал заключение № 14295-НС/07 от 05.04.2022 о возможности передачи имущества и обязательств застройщика «ФСК Северо-Запад». «Исходя из всего этого вероятность того, что земельный участок и объект незавершенного строительства будет возвращен в конкурсную массу является фактически нулевой»,— заключает эксперт.

Управляющий партнер компании «IPG Россия» Иван Починщиков говорит, что сегодня стоимость жилья в Новом Девяткино находится в диапазоне 120–145 тыс. рублей за квадратный метр. «Данная локация является одной из наиболее популярных в эконом-сегменте жилья ввиду более низкой стоимости покупки квартиры в сравнении с районами города»,— добавляет эксперт.

Популярность Нового Девяткино среди покупателей квартир в новостройках подтверждают и данные компании Nikoliers. «Сравнивая цены в Новом Девяткино со средними показателями по Ленобласти и Мурино, можно увидеть, что в данной локации самая низкая цена за "квадрат",— говорит Алина Базаева, руководитель департамента исследований Nikoliers в Санкт-Петербурге.— При этом средневзвешенная стоимость квадратного метра показывает положительную динамику. Так, в первом квартале 2023 года интенсивность роста цен жилья на первичном рынке в Новом Девяткино составила 127% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как по Мурино этот показатель составил 96%, а в целом по региону — 99%».

Александра Тен