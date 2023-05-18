Считанные члены партии

Численность региональных отделений партий в Новосибирской области практически не изменилась за год. О незначительном росте числа партийцев и сторонников сообщили в СРЗП, ЛДПР, в партии «Новые люди». В «Единой России» в то же время отметили, что фактор СВО в ряде случаев стал мотивацией для приобщения новосибирцев к партийной жизни.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

События 2022 года не привели к заметным численным изменениям в рядах региональных отделений (РО) парламентских политических партий в Новосибирской области. Об этом сообщили в отделениях ЕР, СРЗП, ЛДПР и партии «Новые люди». В КПРФ не стали отвечать на вопросы „Ъ-Сибирь“.

По данным пресс-службы РО ЕР, по состоянию на 5 мая 2023 года в отделении насчитывалось 28,3 тыс. партийцев, кроме того, зарегистрировано около 13,9 тыс. сторонников. Эти цифры почти не отличаются от тех, что назвал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в июле 2020 года, выступая на 38-й областной конференции новосибирских единороссов — более 28 тыс. членов партии и 14 тыс. сторонников. В феврале 2022 года губернатор Андрей Травников повторил их в ходе 40-й конференции.

Численность РО СРЗП с 1 января 2022 года к 1 января 2023 года незначительно выросла. За этот период в партию в Новосибирской области приняли 112 человек, а исключили из нее 78. Всего в реготделении числится более 1 тыс. партийцев.

Заместитель координатора РО ЛДПР Евгений Шаблинский не стал приводить точные статистические данные. Но заметил, что численность отделения растет, поскольку «мы каждый месяц в области и в Новосибирске принимаем в партию десятки людей».

«Число членов партии составляет менее двух десятков человек. А вот сторонников у нас около 10 тыс. Это люди, которые получили карточку сторонника и периодически взаимодействуют с партией хотя бы раз в несколько месяцев»,— рассказали „Ъ-Сибирь“ в РО партии, созданной в 2020 году. По данным пресс-службы РО «Новых людей», в 2022 году число сторонников продолжило рост, хотя и не такой интенсивный, как ранее, что в партии связывают с отсутствием в области масштабных избирательных кампаний.

В реготделениях отмечают, что процесс пополнения их рядов в 2022 году продолжился в соответствии с тенденциями, заложенными ранее. Впрочем, «фактор СВО» в ряде случаев стал мотивацией для приобщения новосибирцев к партийной жизни. «Для многих стимулом становилось и становится желание помогать, быть полезным людям, обществу. Это сильно проявилось в пандемию коронавируса и продолжается сейчас — во время гуманитарной миссии „Единой России“ на Донбассе. На встречах, круглых столах обычные жители региона, представители НКО, предприниматели спрашивают, чем нужно помочь, как стать добровольцем. Люди приходят и остаются вместе с партией»,— рассказали в РО ЕР.

По данным пресс-службы РО СРЗП, в прошлом году один из новосибирцев выразил желание вступить в партию перед поездкой в зону СВО. Впрочем, нашлись и те, кто «был уверен, что перед поездкой на передовую обязательно должен быть беспартийным».

Господин Шаблинский рассказал, что заметное влияние на численность РО оказала акция по приему в ЛДПР, посвященная памяти Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле 2022 года. Очень многие люди при жизни Жириновского были его горячими последователями, но они не были членами партии, а сейчас в память об уважаемом ими политике они стали вступать в ряды ЛДПР»,— отметил Евгений Шаблинский.

В РО «Новых людей», в свою очередь, сообщили, что «внешнеполитическая обстановка не оказала большого влияния на сторонников».

Валерий Лавский