Урожай зерновых культур в Ростовской области в 2022 году вырос на 11,9%

В 2022 году аграриями Ростовской области было намолочено 15,4 млн т зерновых культур, что на 11,9% больше, чем в 2021 году. Урожайность зерновых культур выросла до 42 ц с одного га (+10,5%), сообщает Ростовстат.

Пшеницы в 2022 году было намолочено 13,6 млн т (+17,5%), что составило 88,5% от общего вала зерна. Урожайность пшеницы увеличилась на 13,4% до 44,8 ц с га. Собрано 1,9 млн т семян подсолнечника (+3,9%), урожайность составила 19,8 ц с га. Сбор сахарной свеклы увеличился до 872,2 тыс. т (+5,8%) при урожайности 497,6 ц/га.

Овощей открытого и закрытого грунта собрано 545,2 тыс. т (+2,3%). Картофеля накопано 388,9 тыс. т (+16%) при среднем сборе 223,5 ц с га (+13,8%).

Ранее власти региона заявляли, что плодородие почв в Ростовской области стабилизировалось и имеет тенденцию к росту. «Повышению плодородия способствует внесение удобрений объемом более 400 тысяч т — на уровне 80-х годов прошлого века»,— отмечала пресс-служба губернатора.

Кристина Федичкина